सरदार के गेटअप में बेटे अभिषेक को देखकर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बताया परिवार का ‘सिख कनेक्शन’

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन इनदिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मनमर्जियां’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। तस्वीर में अभिषेक एक सरदार के लुक में नजर आ रहे है। अभिषेक बच्चन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। अभिषेक को सरदार के अवतार में देखने के बाद अभिताभ बच्चन भावुक हो गए और उन्होंने ट्विटर पर परिवार का सिख कनेक्शन भी बताया। फिल्म ‘मनमर्जियां’ 7 सितंबर 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

तस्वीर में अभिषेक बच्चन पगड़ी और बड़ी हुई दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। अभिषेक ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का स्वेटर पहना हुआ है। अभिषेक बच्चन की इस तस्वीर को शेयर करते हुए महानायक अभिताभ बच्चन ने ट्विटर पर कैप्शन लिखा, ”हैशटैक मनमर्जियां, हैशटैक अभिषेक बच्चन। तुम्हारी दादी तेजी कौर सूरी प्री मैरिज। तुम्हारे नाना खजान सिंह सूरी और तुम्हारी नानी अमर कौर सोधी। गर्व महसूस हो रहा और बहुत सारा प्यार।”

T 2750 – #Manmarziyaan .. #AbhishekBachchan .. your Daadi, Teji Kaur Suri pre marriage .. your par Nana Khazan Singh Suri .. your par Naani Amar Kaur Sodhi .. & all related must feel great pride and love for you .. as do I .. pic.twitter.com/6IAoOMNkaY

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 21, 2018