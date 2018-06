अमिताभ बच्चन ने पकड़ी आलिया भट्ट की गलती, शर्मिंदा हो गईं एक्ट्रेस

आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन जल्द ही अयान मुखर्जी की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अमिताभ और आलिया के साथ रणबीर कपूर भी होंगे। इसके चलते इन दिनों ये तीनों स्टार्स सोशल मीडिया पर साथ एक्टिविटीज करते दिख रहे हैं। हाल ही में आलिया और अमिताभ ट्विटर पर एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। दोनों स्टार्स के बीच की ये चैट बेहद दिलचस्प और क्यूट थी।

आलिया, रणबीर और अमिताभ बच्चन अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग का सेकेंड शेड्यूल भी पूरा कर चुके हैं। रणबीर सोशल मीडिया के किसी भी प्लैटफॉर्म में नहीं है। वहीं आलिया और अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर करते दिख रहे हैं। कुछ दिनों पहले आलिया, रणबीर अमिताभ बच्चन और अयान की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थीं। इन तस्वीरों में तीनों स्टार्स और मूवी के डायरेक्टर अयान फुल मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे थे। बिग बी इस दौरार रणबीर को रणवीर कहने पर ट्रोल भी हो गए थे। वहीं बिग बी ने दूसरी तस्वीर में इस गलती को सुधारा और रणवीर को रणबीर लिखा।

Working with AB has been supreme greatness! Today @SrBachchan packed up an hour before the actual pack up but he stayed back on set just to give ques! I can’t begin to explain the amount of things I am learning on set just by watching him!!!! /p>— Alia Bhatt (@aliaa08) June 7, 2018