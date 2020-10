बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज 78 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर सेलिब्रिटीज़ से लेकर आम लोग उन्हें ट्विटर पर बधाई संदेश दे रहे हैं। मेगास्टार अमिताभ बॉलीवुड पर करीब 5 दशकों से राज करते आ रहे हैं। अपने शानदार करियर में उन्होंने कई पुरस्कार जीते जिसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर अवार्ड्स शामिल है। भारत सरकार ने सिनेमा और समाज में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री से सम्मानित किया है। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोहरत के साथ – साथ अकूत दौलत भी कमाई। उनकी गाड़ियों के कलेक्शन के बारे में जानकर तो हर कोई दंग रह जाता है।

रॉल्स रॉयस फैंटम, Bentley और कई लग्ज़री गाडियां – अमिताभ बच्चन को अलग – अलग तरह की महंगी गाड़ियों का शौक है और इसका अंदाजा उनके कार कलेक्शन को देखकर लगाया जा सकता है। उनके पास सबसे महंगी गाड़ियों में रॉल्स रॉयस फैंटम की कार शामिल है जो रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें कुछ सालों पहले निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा द्वारा गिफ्ट की गई थी। भारत में इस कार की कीमत 3.5 करोड़ बताई जाती है। बिग बी के पास Bentley continental GT नामक शानदार कार है जिसकी कीमत 4 करोड़ बताई जाती है। उनके पास इसी ब्रांड की एक और गाड़ी है जिसका नाम Bentley Arnage R है। यह गाड़ी भारत में मिलने वाली लग्ज़री गाड़ियों में सबसे दुर्लभ मानी जाती है। अमिताभ बच्चन के पास मर्सिडीज़ – बेंज SL 500 और रेंज रोवर वोग जैसी शानदार और महंगी गाडियां हैं। दूसरी कुछ उनके गाड़ियों की बात करें तो Porsche Cayman s, mini cooper s, Toyota land cruiser जैसी गाडियां उनके कलेक्शन में शामिल है।

संपत्ति – अमिताभ बच्चन ने फ़िल्म उद्योग और टीवी जगत में अपने नाम के साथ – साथ करोड़ों की दौलत भी कमाई है और ये सिलसिला अब तक जारी है। उनके संपत्ति की बात करें तो biographywiki.net नामक वेबसाइट के अनुसार, उनके पास कुल 2800 करोड़ की संपत्ति है। वो एक फिल्म के लिए करीब 20 करोड़ रुपए लेते हैं।

विदेशों में भी है ख्याति- बच्चन को सिर्फ़ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्धि मिली। उन्हें एक फ्रेंच डायरेक्टर Frencois Truffaut ने एक बार कहा था कि वो वन मैन इंडस्ट्री हैं। उनके कामों की सराहना करते हुए फ्रेंच सरकार ने साल 2007 में अमिताभ बच्चन को अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान Knight of the Legion of Honour से सम्मानित किया था।

