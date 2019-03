ऐसी फोटो पोस्ट कर घिरे अमिताभ बच्चन, ट्रोल हुए तो बोले- गलती हो गई थी

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आए दिन कुछ न कुछ फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं। बिग बी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल बखूबी तरीके से करते हैं। अपने पोस्ट में बिग बी कभी कविताओं तो कभी अच्छी सीख वाली बातों को शेयर करते हैं। कुछ वक्त पहले बिग बी ने अपने ट्विटर अकाउंट से खुद की ऐसी तस्वीर शेयर कर दी थी जिससे अमिताभ को गालियां खानी पड़ गई थीं।

हाल ही में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें अमिताभ शाहरुख को उस तस्वीर के बारे में बताते हैं। अमिताभ ने शाहरुख के सामने कहा- ‘यह तस्वीर किसी ने खींची थी। ऐसे में उन्होंने अपना परिचय देने के लिए मुझे भेजी थी।’ इसके बाद बिग बी बोले- ‘मुझसे गलती ये हो गई कि तस्वीर में जो शख्स मेरे साथ खड़े थे। माफ कीजिएगा.. मैंने सोचा कि तस्वीर ऐसे शेयर करूंगा तो उनका प्रचार हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ अपनी तस्वीर का हिस्सा पोस्ट कर दिया। ..और कसम से बाद में मुझे काफी गालियां खानी पड़ीं।’

T 3076 – ….. the beachcomber in Mauritius .. my first visit .. in a delegation .. what a moment .. unforgettable !! … moments later after this picture went into the sea and got stung by that fish that stings .. don’t know the name.. guess it didn’t approve my outfit .. !! pic.twitter.com/KmkyMhoHw0

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 31, 2019