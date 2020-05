Gulabo Sitabo: आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘गुलाबो-सिताबो’ अब बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि ओटीटी (OTT) प्लैटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के मेकर्स ने ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। वहीं अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आयुष्मान (Ayushmann Khurrana) के फैंस कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? इससे फिल्म को मुनाफा हो पाएगा? तो कोई पूछ रहा है कि क्या फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा सिनेमाघरों में और कमाई के बाद बॉक्स ऑफिस पर मिलता है। इस खबर के बाद फैंस कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं।

हाल ही में ऑफीशियल अनाउंसमेंट की गई है कि ये फिल्म ओटीटी प्लैटफॉर्म अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर रिलीज की जाएगी। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी – ‘ऑफीशियल हो चुका है कि गुलाबो सिताबो अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म का ग्लोबल प्रेमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। 12 जून 2020 को फिल्म रिलीज होगी। ये फिल्म Shoojit Sircar के डायरेक्शन में बनी है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है रोनी लहरी और शील कुमार ने।’

IT’S OFFICIAL… #GulaboSitabo – starring #AmitabhBachchan and #AyushmannKhurrana – to premiere globally on #Amazon Prime Video… Mark the date: 12 June 2020… Directed by Shoojit Sircar… Produced by Ronnie Lahiri and Sheel Kumar. #GIBOSIBOonPrime pic.twitter.com/WL1zeoVDEO

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 14, 2020