बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम ऐसे एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। फैन्स से कनेक्ट रहने के लिए सदी के महानायक अक्सर माइक्रोब्लागिंग साइट यानी की ट्विटर पर पोस्ट करते रहते हैं। इसी क्रम में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट कर अपनी सुपरहिट फिल्म के बारे में फैन्स को जानकारी देने के लिए ट्वीट किया लेकिन अमिताभ ने ट्वीट में फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए चूक कर दी जिसके लिए बाद में उन्होंने माफी भी मांगी।

दरअसल 9 जून को अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, 37 साल काला पत्थर। इस फिल्म के दौरान मैंने कई अनुभव किए जब मैंने कोलकाता की कोयला की खानों में काम किया था। जिसके बाद राहुल सेन ईएफ नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर बिग बी उनकी गलती बताई। यूजर ने अमिताभ बच्चन के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा, सर लगता है कि टाइपिंग एरर है, यह 39 साल है। जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी चूक स्वीकारते हुए एक अन्य ट्वीट में लिखा, करेक्शन काला पत्थर ने 39 साल पूरे किए हैं। माफी।

T 2832 – 37 years of Kala Patthar ..!! many incidents were recreations of my own experiences at coal mines when I worked in Kolkata !! pic.twitter.com/c3RViVz5UB

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 9, 2018