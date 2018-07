फैन्स के कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार श्वेता बच्चन नंदा ऐड से एक्टिंग डेब्यू कर लिया है। स्क्रीन को श्वेता ने किसी और के साथ नहीं बल्कि पिता अमिताभ बच्चन के साथ शेयर किया है। ऐड को खुद सदी के महानायक ने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से शेयर कर फैन्स को सरप्राइज दिया है। बेटी के साथ कॉमर्शियल ऐड वीडियो को शेयर करने के साथ पिंक एक्टर ने खूबसूरत संदेश भी साझा किया है। उन्होंने लिखा- मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल, जब भी देखता हूं आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटियां बेस्ट हैं।

यह कामर्शियल ऐड एक ज्वेलरी बॉन्ड का है। ऐड की थीम विश्वास, नियमों और सिद्धातों पर आधारित है। यह दर्शकों को एक इमोशनल मैसेज भी देता है जिससे लोग कनेक्ट भी होते हैं। बिग बी के द्वारा शेयर किए गए वीडियो को कुछ ही घंटों में 77 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं श्वेता नंदा ने माइक्रोब्लागिंग साइट पर वीडियो को शेयर करते हुए मैसेज लिखा- हमारे ऐड के लिए! अमिताभ बच्चन आप मेरे लिए एक सुरक्षा कवच हैं पूरी लाइफ के लिए। आपने इसे मुझे बेहद आसान बना दिया था। मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।

From our ad! @SrBachchan you’re my safety net for life. You made this so seamless for me! I loved going to work with you! Thank you xx pic.twitter.com/WaXWehi2S6

