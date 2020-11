अमिताभ बच्चन के गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 12 चल रहा है। शो दर्शकों का फेवरेट है लेकिन हाल ही में इस शो को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। मेकर्स और अमिताभ बच्चन दोनों पर शो में पूछे गए एक सवाल के जरिए हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। ऐसे में शो मेकर्स और अमिताभ बच्चन पर FIR भी दर्ज हुई है।

लखनऊ में अमिताभ बच्चन और केबीसी के मेकर्स पर केस दर्ज किया गया है। शो के एक एपिसोड में मनुस्मृति को लेकर सवाल पूछा गया था। उस एपिसोड में एक्टर अनूप सोनी कंटेस्टेंट के साथ खेलने आए थे। इस एपिसोड में सामाजिक कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन और एक्टर अनूप सोनी पार्टिसिपेंट के तौर पर शामिल हुए थे।

जब 6.40 लाख रुपए का सवाल आया तो उसमें पूछा गया कि 25 दिसंबर 1927 को डॉ. अंबेडकर और उनके समर्थकों ने किस धार्मिक पुस्तक की कॉपियां जलाई थीं। इनके ऑप्शन दिए गए- A- विष्णु पुराण, B- भगवदगीता, C- ऋगवेद और D- मनुस्मृति। सवाल का सही जवाब था- मनुस्मृति। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने दर्शकों को इस बारे में जानकारी भी दी थी। उन्होंने शो में बताया कि डॉ. अंबेडकर ने जिस मनुस्मृति की निंदा की थी, उसकी कॉपियां 1927 में जलाई गईं।

इस सवाल के पूछे जाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर केबीसी मेकर्स का विरोध शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि इस तरह के सवाल गेम शो में पूछकर हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया गया है।

I too would burn copies of Manusmriti if I got the chance.

Some silly person filing an FIR is not such a big matter, gets thrown out of the window soon enough. That some are using this to equate it to the France beheadings as equivalent religious intolerance is a joke? https://t.co/QLjh97FwMb

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) November 2, 2020