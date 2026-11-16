हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी है। गैंगस्टर ने ये भी दावा किया है कि अमिताभ बच्चन को धमकाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है वो उसी के सहयोगी थे और उनकी गिरफ्तारी से उसकी योजना पर कोई असर नहीं पड़ा है।

आईएएनएस के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई में उसके सहयोगियों विकास ठाकुर और दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उसने सिख समुदाय के खिलाफ बोलने वालों को धमकी दी। इसके अलावा, उसने अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को भी धमकी दी है।

Gangster Goldy Dhillon claimed that Delhi Police Special Cell arrested his associates Vikas Thakur and Deepak Singh in Mumbai. In a social media post, he also issued threats against those speaking against the Sikh community and made threatening remarks directed at actors Amitabh… pic.twitter.com/MIKoT6GGJv — IANS (@ians_india) November 16, 2026

सोशल मीडिया पर गोल्डी ढिल्लों के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसमें लंबा चौड़ा धमकी भरा संदेश लिखा है।

मेगास्टार को धमकी

गोल्डी के नाम से वायरल पोस्ट में अंत में लिखा है, “नोट: वे चाहें तो अपने लिए बुलेटप्रूफ केबिन बनवा लें या जितनी मर्जी सुरक्षा व्यवस्था कर लें। हम बुलेटप्रूफ सुरक्षा के अंदर भी बाप-बेटे दोनों को गोली मार देंगे। (अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन) वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।”

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के जालंधर निवासी 25 वर्षीय विकास ठाकुर उर्फ विक्की और तरनतारन निवासी दीपक सिंह उर्फ दीप को गिरफ्तार किया है। विकास को दिल्ली से, जबकि दीपक को मुंबई से हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों पर अमिताभ बच्चन के घर के बाहर गोलीबारी की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…