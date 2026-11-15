बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का मशहूर बंगला ‘जलसा’ इन दिनों पारिवारिक और कानूनी विवाद के चलते सुर्खियों में है। मुंबई के जुहू में मौजूद इस आलीशान बंगले की संपत्ति को लेकर अब बच्चन परिवार के अंदर ही विवाद खड़ा हो गया है।

दरअसल, अमिताभ बच्चन की भाभी रमोला बच्चन ने साल 1993 में बनाई गई एक गिफ्ट डीड की वैधता पर सवाल उठाते हुए उसे चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि इसी गिफ्ट डीड के जरिए ‘जलसा’ का मालिकाना हक जया बच्चन के नाम किया गया था। अब प्रोपर्टी के कागजों को लेकर उठे सवालों ने बंगले के मालिकाना हक को लेकर कानूनी विवाद को और बढ़ा दिया है।

अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला का आरोप है कि यह संपत्ति मूल रूप से उनके नाम पर दर्ज थी। उसके बावजूद उनकी जानकारी के बिना इस संपत्ति को जया बच्चन के नाम पर कर दिया गया।

बिना बताए किया जया बच्चन के नाम

इस विवाद की मुख्य वजह साल 1993 की एक गिफ्ट डीड है, जिसे रमोला बच्चन ने कानूनी तौर पर चुनौती दी है। उनका आरोप है कि जलसा बंगले का मालिकाना हक जया बच्चन के नाम करने वाला यह दस्तावेज सादे कागज पर तैयार किया गया था और इस पर जरूरी स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं चुकाई गई थी। साथ ही, मूल कागजों पर गवाहों के साइन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

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सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड्स में रमोला के नाम है बंगला

इस विवाद में एक नया पहलू सामने आया है। हाउसिंग सोसायटी के रिकॉर्ड में जलसा बंगले की मालकिन जया बच्चन को बताया गया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक प्रॉपर्टी कार्ड में अब भी रमोला बच्चन का नाम दर्ज है। शिकायत सामने आने के बाद विवाद से जुड़े विभाग के उप-पंजीयक फैयाज मुलाणी ने बताया कि मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष और जवाब मांगा गया है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे क्या होगा, यह दोनों पक्षों की तरफ से दिए जाने वाले कागजातों और सबूतों को देखने के बाद तय किया जाएगा। फिलहाल, शिकायत पर कोई आखिरी कानूनी फैसला नहीं हुआ है।

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बंगले की कीमत

अमिताभ बच्चन के इस बंगले की कीमत करीब 100 से 120 करोड़ रुपये बताई जाती है। मैजिकब्रिक्स के मुताबिक, इस बंगले की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा की है। अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म सत्ते पे सत्ता के लिए बतौर फीस ये बंगला दिया गया था। बाद में एक्टर ने एक समय पर ये बंगला बेच दिया था और बाद में जया बच्चन के कहने पर इसे ज्यादा कीमत देकर खरीदा।