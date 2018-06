सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और पत्नी जया बच्चन की 45वीं शादी की सालगिरह के मौके पर बहु ऐश्वर्या राय बच्चन ने उन्हें खास तरह से विश किया। ज्ञात हो, हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया पर कदम रखा। इंस्टाग्राम पर डेब्यू करने के बाद पहली बार ऐश्वर्या राय बच्छन ने अपने फैमिली मेंबर्स के स्पेशल डे पर उन्हें विश किया। मौका था सास-ससुर की वेडिंग एनिवर्सरी का। ऐसे में बहु ऐश्वर्या राय बच्चन ने अमिताभ और जया के लिए सोशल मीडिया पर एक स्पेशल मेसेज पोस्ट किया। ऐश्वर्या ने एक प्यारी सी तस्वीर के साथ ये मेसेज इंस्टाग्राम पर सेंड किया। तस्वीर में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ बेटी आराध्या और जया-अमिताभ भी दिखाई दे रहे हैं।

ऐश्वर्या ने तस्वीर पोस्ट करते हुए इसे कैप्शन भी दिया। कैप्शन में ऐश ने लिखा- ‘हैपी ऐनीवर्सरी मां एंड पा। लव, हेल्थ एंड हैपिनस ऑलवेज गॉड ब्लेस।’ ऐश्वर्या राय बच्चन के इस पोस्ट को देखने के बाद फैन्स ने ऐश्वर्या राय बच्चन को परफेक्ट बहू कहना शुरू कर दिया। इस दौरान ऐश को कई यूजर्स ने पूछा कि अभिषेक नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने सवाल उठाए कि ऐश कभी भी अपने पति के साथ तस्वीर शेयर नहीं करती हैं। अमिताभ बच्चन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से उनकी सालगिरह पर विश करने वालों को कुछ इस प्रकार धन्यवाद कहा।

T 2825 – They that give love and send greetings on our 45th marriage anniversary .. my gratitude and love ..

बता दें, हाल ही में श्रीदेवी और बोनी कपूर की भी शादी की 22वीं सालगिरह थी। ऐसे में बोनी कपूर ने भावुक होकर एक वीडियो श्रीदेवी के अकाउंट से शेयर किया। इस वीडियो में श्रीदेवी के क्लिप्स मौजूद थे। वीडियो में श्रीदेवी सजी सवंरी नजर आ रही थीं, जिनमें श्रीदेवी बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वीडियो में कुछ जगह पर बोनी और श्रीदेवी साथ दिखे। वहीं श्रीदेवी अपनी बेटी खुशी और जाह्नवी के साथ कई जगह दिखीं।

