5 अप्रैल को होने वाले Chetak Screen Awards 2026 से पहले, आज हम आपको 2010 के Screen Awards के सबसे यादगार पल के बारे में बताने वाले हैं। उस साल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म ‘पा’ के लिए Jodi No. 1 का अवॉर्ड जीता था। यह जोड़ी दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गई थी।

2010 के Screen Awards की मेजबानी शाहरुख खान और शाहिद कपूर ने की थी। जब उन्होंने Jodi No. 1 के लिए नामों की घोषणा की, तो नॉमिनीज़ थे: अमिताभ-अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर-कटरीना कैफ, और शाहिद कपूर-प्रियंका चोपड़ा।

जैसे ही प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया गया, SRK ने मजाकिया अंदाज में शाहिद को चिढ़ाया। शाहिद थोड़े शर्माते हुए पीछे हटे, तब SRK ने कहा, “मुझे प्रियंका पसंद नहीं हो सकती क्या? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? शर्माओ मत, बस यहां खड़े रहो।” यह पल दर्शकों के लिए काफी मनोरंजक था और हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई।

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जैसे ही विजेता घोषित हुए, अभिषेक बच्चन स्टेज पर आए और कहा: “धन्यवाद, स्क्रीन टीम। यह मेरी दूसरी लगातार Jodi No. 1 जीत है, और दोनों ही बार जोड़ी के साथ रही- पहले जॉन अब्राहम, और अब मेरे बेटे के साथ फिल्म Paa में। यह फिल्म मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बहुत खास है। धन्यवाद, यह सम्मान हमारे लिए बहुत मायने रखता है।”

उनकी बात सुनकर ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन हंस पड़ीं। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, “धन्यवाद आर बाल्की और सभी दर्शकों को जिन्होंने फिल्म देखी और हमें इतना प्यार दिया। भगवान करें हमारी ये जोड़ी हमेशा बनी रहे।”

मज़ेदार पल तब आया जब शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन से ‘पा’ का प्रसिद्ध डांस स्टेप करने को कहा। शुरुआत में बिग बी थोड़े हिचकिचाए, लेकिन SRK और शाहिद ने मज़ाक में उनका उत्साह बढ़ाया। शाहिद ने कहा कि वह भी भविष्य में यह स्टेप कॉपी करेंगे। इस पर अभिषेक ने कहा, “मुझे जन्म से ही अपने पिता को कॉपी करने का अधिकार है।”

और फिर, पूरे हॉल की तालियों और जोरदार उत्साह के बीच, अमिताभ बच्चन ने Paa का डांस स्टेप किया। दर्शक, स्टार्स और ऑडियंस सभी खुश होकर देखने लगे। यह पल न केवल यादगार रहा बल्कि Screen Awards के इतिहास के सबसे मनोरंजक क्षणों में से एक बन गया।