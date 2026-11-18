अभिनेता अमित साध जल्द ही फिल्म प्रताप में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज से पहले दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म की कहानी, व्यवस्था, सत्ता और अपने करियर से जुड़े कई पहलुओं पर बातचीत की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंडस्ट्री से नाराजगी को लेकर उनका बयान मजाक में दिया गया था और उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है।

अभिनेता अमित साध ने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने ‘काई पो चे’, ‘सरकार’, ‘गोल्ड’ और ‘सुल्तान’ जैसी फिल्मों में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई। अब वह फिल्म ‘प्रताप’ में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म के ट्रेलर में उनका एक डायलॉग काफी चर्चा में है, जिसमें वह कहते हैं कि क्रिमिनल को मारना क्राइम नहीं होता। इस किरदार और फिल्म की कहानी को लेकर अमित साध ने कई दिलचस्प बातें साझा कीं।

जनसत्ता को दिए खास इंटरव्यू में अमित साध ने ‘प्रताप’ में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए बताया कि यह कहानी एक ऐसे पुलिस अधिकारी की है, जो एनकाउंटर के दौरान सिस्टम का हिस्सा होता है, लेकिन जब वो सिस्टम के मुताबिक काम नहीं करते तो सिस्टम उनसे नाराज हो जाता है तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं, जो कलाकारों के काम को प्रभावित करती हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है और न ही कोई उनका काम रोक रहा है। उन्होंने कहा कि वह अपने काम को लेकर किसी पर निर्भर नहीं हैं।

पुलिस और न्याय व्यवस्था की छवि को लेकर अमित साध ने कहा कि फिल्म के निर्देशक की काबिलियत की तारीफ की जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी गंभीर मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए निर्माता का विजन और उसमें पैसा लगाना भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाला भी इंसान होता है। कई बार ताकतवर लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया उनके नियंत्रण में है। सत्ता में बैठे लोगों को अपनी कुर्सी भी बचानी होती है और व्यवस्था भी चलानी होती है। उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी को लेकर हिंट दिया, लेकिन ज्यादा जानकारी फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि ‘प्रताप’ की कहानी ऐसे ही एक चक्रव्यूह में फंसे व्यक्ति की है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक इंसान किस तरह परिस्थितियों में उलझता है और क्या वह उनसे बाहर निकल पाता है। इसके साथ ही उसके परिवार पर पड़ने वाले असर और रिश्तों के बिखरने की कहानी भी इसमें देखने को मिलेगी।

फिल्म इंडस्ट्री से नाराजगी वाले बयान पर भी दिया रिएक्शन

हाल ही में इंडस्ट्री के कुछ लोगों से नाराजगी संबंधी उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। इसके बारे में बात करते हुए अमित ने कहा कि उन्होंने यह बात मजाक में कही थी। उन्होंने बताया कि जब उनसे पूछा गया कि वह दिखाई क्यों नहीं देते और उन्हें काम क्यों नहीं मिलता, तो उन्होंने मजाक में कहा था कि शायद इंडस्ट्री के लोग उनसे नाराज हैं। उनके मुताबिक, उनकी इसी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है।

अमित साध को किसी ने नहीं कोई शिकायत

अमित ने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं जितना सोचकर आया था, उसका हजार गुना मुझे मिल चुका है।” उन्होंने अपने जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी चीजों की जिम्मेदारी खुद लेने की बात कही और कहा कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहते। उनके मुताबिक, मेहनत, माता-पिता की सीख और बड़ों के आशीर्वाद ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी है।

ओटीटी सिनेमा सिर्फ एक रास्ता है

थिएटर और ओटीटी में मिलने वाले अवसरों पर अमित साध ने कहा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सड़क पर एक्टिंग करने से की थी। उन्हें एक बार 10 दिन के काम के लिए 10 हजार रुपये मिले थे। यह काम ऑटो एक्सपो में स्ट्रीट शो में एक्टिंग करने का था, जिसमें उन्हें लड़ाई का एक सीन करना था। इसके बाद उन्होंने थिएटर किया और धीरे-धीरे उनके लिए काम के नए रास्ते खुलते गए।

उन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म ‘सुपर 30’ का उदाहरण देते हुए बताया कि उसमें उनका करीब छह मिनट का रोल था, लेकिन इसके लिए उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। अमित के मुताबिक, कलाकारों को अक्सर एक छवि में बांध दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में पुलिस का मजाक बनाया जाता है, ऐसे में एक ऐसी फिल्म भी बननी चाहिए, जिसमें पुलिसवालों साथ ही पत्रकारों का पक्ष दिखाया जाए। उनके मुताबिक, ओटीटी सिनेमा तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन मौके मेहनत से मिलते हैं।

डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को दी ये सलाह

आज के समय में कई लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। अमित साध भी पहले इस विषय पर खुलकर बात कर चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसे लोगों को वह क्या सलाह देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले घर से बाहर निकलना चाहिए। नहाकर और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और घूमना चाहिए।

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उन्होंने कहा, “सबसे पहले घर से बाहर निकलो, नहाओ। भगवान या अल्लाह, जिसे भी मानते हो, उससे दुआ करो। अगर ऐसा कुछ नहीं मानते तो मां-बाप का नाम लो। अच्छे कपड़े पहनो, जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ रुपये पड़े हों। किसी कॉफी शॉप में जाओ और देखो फिर रात तक आपका मन काफी खुश हो जाएगा।”

अमित साध की यह सलाह उन लोगों के लिए है, जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनका मानना है कि छोटी-छोटी चीजों से शुरुआत करके इंसान खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर सकता है।

अमित साध की फिल्म ‘प्रताप’ 20 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। इसमें उनके साथ ईशा देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं। उन्होंने फिल्म को लेकर उम्मीद जताई कि दर्शक सिनेमाघरों तक पहुंचकर ‘प्रताप’ देखेंगे और फिल्म से उन्हें कुछ न कुछ सीख या संदेश जरूर मिलेगा।