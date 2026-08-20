सलमान खान और फिल्ममेकर अमित जानी के बीच ‘काला हिरण’ को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सलमान खान ने पर्सनैलिटी राइट्स के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 27 जुलाई को ‘काला हिरण’ का टीजर और उससे जुड़ी प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया।

इस फैसले से असंतुष्ट अमित जानी ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी बीच फिल्ममेकर ने एक और गंभीर दावा किया है। उनका कहना है कि इस विवाद के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

अमित जानी के इस दावे के बाद मामला और भी चर्चा में आ गया है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है कि अदालत इस पूरे विवाद पर क्या फैसला सुनाती है।

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जानी ने कहा है, “हमें धमकियां मिल रही हैं, इसलिए अगर हम यह भी नहीं कह सकते कि हमें धमकियां मिल रही हैं, तो यह लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या होगी। हमने सुप्रीम कोर्ट से यही बात कही है।”

इसके आगे अमित जानी ने कहा, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि सलमान खान उनके दोस्त हैं। वे खुद फोन करके कहते हैं कि सलमान खान हमारे दोस्त हैं। वे हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने सलमान खान पर फिल्म बनाई, तो हम आपको मार देंगे। हम ग्रेनेड फेंकेंगे।”

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जानी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ टीजर और इंटरव्यू तक सीमित था, लेकिन उनकी पूरी फिल्म रोक दी गई है। एएनआई के साथ बात करते हुए जानी ने कहा, “27 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर टीजर हटाने का आदेश दिया। म इस फैसले से सहमत नहीं हैं। हम इस टीजर और सभी इंटरव्यू को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमने किसी भी इंटरव्यू में यह नहीं कहा है कि सलमान खान का अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध है।” इस खबर के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…