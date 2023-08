Arjun Kapoor संग ब्रेकअप की खबरों के बीच मलाइका अरोड़ा ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, बॉयफ्रेंड की फैमिली को भी सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

Malaika ARora-Arjun Kapoor News: मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर अर्जुन की बहन अंशुला, जान्हवी कपूर को अनफॉलो कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्टोरी पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखकर कयास लगाए जा सकते हैं कि उनका ब्रेकअप हो चुका है।

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा (फोटो-इंस्टाग्राम malaikaaroraofficial)

