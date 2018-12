साल 2013 में रिलीज हुई मोहित सूरी की फिल्म ‘आशिकी-2’ का गाना ‘तुम ही हो’ आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है। अब यह गाना अमेरिकन रैपर और सिंगर टीपेन के कारण चर्चा में है। टी-पेन ने साल के खत्म होने से पहले अपने फैन्स को सरप्राइज देते हुए ट्विटर पर एक क्लिप शेयर की थी। इस वीडियो को रैपर ने दैट्स यो मनी टाइटल दिया। खास बात यह है कि वीडियो के बैकग्राउंड से ‘तुम ही हो’ गाने का म्यूजिक सुनाई पड़ रहा था। जिसके बाद लोगों ने ट्विटर पर टीपेन को जमकर लताड़ लगाई तो उन्हें इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा।

डायरेक्टर मोहित सूरी ने क्लिप को देखने के बाद अभी प्रतिक्रिया भी दी। मोहित ने रैपर टीपेन को टैग करते हुए एक ट्वीट में लिखा- पता नहीं क्यों, लेकिन यह आशिकी-2 के गाने तुम ही हो की तरह लग रहा है। दोस्त टीपने यह मिथुन के गाने का मिलोडी है। आशिकी-2 के लिए म्यूजिक देने वाले मिथुन ने भी रिप्लाई देते हुए लिखा- आपने अपने नए गाने में जो मिलोडी का इस्तेमाल किया है। वह पहले रिलीज हो चुकी हिंदी फिल्म का ओरिजनल काम है।

Dunno why but this seems famili #aashiqui2 #tumhiho @TPAIN https://t.co/69NJvAujsT . It’s a melody from Mithun’s song buddy @Mithoon11 @raiisonai @itsBhushanKumar

Sir, the melody that you have used in your new song is my original work for a previously released Hindi film..The Label is looking into this.#tumhiho #Aashiqui2 https://t.co/5fnDf4sfg7

— Mithoon (@Mithoon11) December 15, 2018