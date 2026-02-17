बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को लगभग 10-12 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है और आज मंगलवार को उनकी रिहाई होने वाली है। उनके बाहर आने से पहले अब इंडस्ट्री से जुड़ी एक और ऐसी ही खबर सामने आ रही है। दरअसल, अभिनेत्री अमीषा पटेल के लिए कानूनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।

मुरादाबाद की एक अदालत ने 2017 के एक कार्यक्रम विवाद के संबंध में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि कोर्ट से यह आदेश तब आया जब अभिनेत्री कथित तौर पर अदालत द्वारा जारी किए गए कई समन के बावजूद भी पेश नहीं हुईं।

क्या है पूरा मामला?

फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, यह मामला इवेंट आयोजक पवन वर्मा द्वारा दायर की गई शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने यह दावा किया कि अमीषा पटेल को 16 नवंबर, 2017 को एक शादी में प्रस्तुति देने के लिए बुक किया गया था। इसके अलावा उन्हें 14.50 लाख रुपये की एडवांस पैमेंट भी की गई और मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी।

शिकायत के अनुसार, अभिनेत्री तय डेट पर मुरादाबाद नहीं गईं। आयोजक का आरोप है कि बातचीत के बाद अभिनेत्री ने उन्हें पूरी रकम वापस करने का वादा किया था। पवन ने अदालत को बताया कि 10 लाख रुपये उन्हें नकद लौटा दिए गए थे, लेकिन बाद में जारी किया गया 4.50 लाख रुपये का चेक कथित तौर पर बाउंस हो गया। भुगतान विवाद के बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत का रुख किया।

अमीषा पटेल ने किया पोस्ट

यह खबर सामने आने के बाद अभिनेत्री अमीषा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर इसे लेकर पोस्ट किया। उन्होंने इंस्टा स्टोरी में लिखा, “मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुरादाबाद में पवन वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने कुछ कार्यवाही की। मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि यह बहुत पुराना मामला है, जो कई साल पहले का है, जिसमें पवन वर्मा ने एक सेटलमेंट डीड पर साइन किए थे और पूरी तय रकम ली थी।

इसके बावजूद ऐसा लगता है कि उसने झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। मेरे वकील इस व्यक्ति के झूठ को सामने लाने के लिए उसके खिलाफ धोखाधड़ी का सही क्रिमिनल केस शुरू कर रहे हैं, जबकि मैं अपने काम पर ध्यान देना पसंद करती हूं और उन लोगों को नज़रअंदाज करती हूं जो झूठे बहाने बनाकर लोगों का ध्यान खींचते हैं।

वकील ने कही ये बात

वहीं, एडिशनल सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट से बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद भी अमीषा कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके चलते कोर्ट को उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करना पड़ा। इस मामले पर रिएक्ट करते हुए अमीषा के वकील अभिषेक शर्मा ने कहा कि यह मामला 2017 का है और समझौते के जरिए इसे पहले ही सुलझा लिया गया था।

उन्होंने दावा किया कि समझौते के बाद पूरी राशि वापस कर दी गई थी। वकील ने आगे आरोप लगाया कि शिकायत का दुरुपयोग किया जा रहा है और विश्वास व्यक्त किया कि अभिनेत्री अदालत के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखेगी और स्थिति साफ करेगी।

क्‍या कहता है चेक बाउंस के लिए कानून

चेक बाउंस होने पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 की धारा 138 के तहत कार्रवाई की हो सकती है। ऐसे मामले में चेक जारी करने वाले को नोटिस जारी किया जाता है और फिर एक निश्चित समय के अंदर उसका सेटलमेंट करने की छूट जाती है। यह धारा चेक जारी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कोर्ट इसमें गिरफ्तारी का आदेश भी दे सकता है।

भारतीय कानून के अनुसार, चेक बाउंस को भले ही आपराधिक प्रकृति का माना जाता है, लेकिन इसके लिए पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं होतो। पीड़ित पक्ष सीधा मजिस्‍ट्रेट या कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है। चेक बाउंस का कानून साफ कहता है कि इसमें स्‍वत: गिरफ्तारी नहीं की जाती है और कोर्ट के आदेश के तहत ही पुलिस कार्रवाई करती है।

फिर कोर्ट चाहे तो आरोपी पर जुर्माना लगा सकती है और मूल राशि के साथ इसे लौटाने का आदेश दे सकती है। इतना ही नहीं कोर्ट आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई भी कर सकती है। इसमें धारा 138 के तहत अधिकतम 2 साल की जेल या चेक राशि का दोगुना तक जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।

