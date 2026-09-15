इस वक्त हर तरफ गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में अंबानी परिवार कैसे पीछे रहे। हर साल की तरह उनके घर एंटीलिया में सोमवार को गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन हुआ। जिसमें बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। ट्रेडिशनल अंदाज में सज-धजकर सितारे बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। सेलेब्स ने पैपराजी के सामने पोज भी दिए।

सलमान से रणबीर-आलिया तक पहुंचे सितारे

अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में सलमान खान, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, काजोल, रेखा, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, वरुण धवन, कृति सेनन, अनन्या पांडे, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई सितारे नजर आए।

इसके अलावा रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, जितेंद्र, करण जौहर, कैलाश खेर, बाबा रामदेव, किरण राव, विधु विनोद चोपड़ा, बोनी कपूर और प्रसून जोशी भी इस खास मौके पर पहुंचे।

परिवार के साथ पहुंचे कई सितारे

गणपति उत्सव में कई सितारे अपने परिवार के साथ पहुंचे। करीना कपूर और सैफ अली खान अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह के साथ नजर आए। वहीं कटरीना कैफ पति विक्की कौशल के साथ पहुंचीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने भी साथ में एंट्री की और पैपराजी के सामने पोज दिए।

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क्रिकेट जगत के सितारों ने भी बढ़ाई रौनक

अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में बॉलीवुड के अलावा क्रिकेट जगत की हस्तियां भी शामिल हुईं। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के अलावा अजय जडेजा और हरभजन सिंह भी बप्पा के दर्शन करने पहुंचे।

रोशनी से जगमगा उठा एंटीलिया

गणेश चतुर्थी के मौके पर अंबानी परिवार का घर एंटीलिया रोशनी से जगमगा उठा। पूरे घर को खास अंदाज में सजाया गया था। अंबानी परिवार ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया। इस भव्य आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहे।