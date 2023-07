Alia Bhatt के चाइल्डवियर ब्रांड Ed-a-mamma को खरीद सकते हैं अंबानी! इतने करोड़ की होगी डील

मुकेश अंबानी और ईशा अंबानी, आलिया की कंपनी को 300-350 करोड़ रुपये में खरीद सकते हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (फोटो @aliaabhatt/insta)

