कोरोना की चपेट में आए ‘फैमली मैन 2’ एक्टर मनोज बाजपेयी, तुरंत रोकी गई फिल्म की शूटिंग

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। एक्टर मनोज अपनी एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। इस बीच उनकी तबीयत खराब हुई जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया। मनोज अब अपने घर में क्वॉरंटाइन में हैं। मनोज बाजपेयी अपनी अपकमिंग फिल्म डिसपैच की शूटिंग में व्यस्त थे।

फिल्म की टीम ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि डिसपैच के डायरेक्टर को कोविड हो गया था। ये बात सामने आने के बाद मनोज बाजपेयी ने भी अपना टेस्ट कराया जिसमें वह भी पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में फिल्म की शूटिंग को कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया है। बताते चलें फिल्म डिसपैच ऑनलाइन ओटीटी प्लैटफॉर्म पर ही रिलीज की जाएगी।

वहीं एक्टर की जल्द ही अमेजन वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ का दूसरा सीजन भी रिलीज होगा। एक्टर मनोज के फैंस इस बाद से बेहद खुश हैं कि लंबे वक्त के बाद आखिरकार उन्हें वेब सीरीज द फैमिली मैन का दूसरा भाग देखने को मिलेगा। इससे पहले द फैमिली मैन का पहला सीजन भी दर्शकों को बहुत पसंद आया था। इस सीरीज को अमेजन की बेस्ट वेब सीरीज में से एक माना जाता है।

Actor Manoj Bajpayee has tested positive for #COVID19 & is in self-quarantine at his home, his team releases a statement.

