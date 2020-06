Rasbhari: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) अमेजन प्राइम (Amazon Prime) की नई वेब सीरीज रसभरी (Rasbhari) को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में वेब सीरीज रसभरी का ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसकी जानकारी स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए दी है। स्वरा भास्कर के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उनके पिता जी ने लिखा, ‘वाह! स्क्रीन पर आपकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मुझे आप पर गर्व है।’

पिताजी के इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए स्वरा ने लिखा, ‘पापा, मेरी मौजूदगी में इस फिल्म को मत देखना।’ स्वरा के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने स्वरा को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘वाह ! बेटी अश्लील चीजें करती है और पिताजी उस पर गर्व महसूस करते हैं। अब हम मोर्डन वर्ड में जी रहे हैं।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ऐसे ही काम करते रहो आगे चलकर अपने पिताजी का नाम और ज्यादा चमकाकर जाना।’

Daddy!Please don’t watch it when I’m aroundhttps://t.co/To0T3qOdbW

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 25, 2020