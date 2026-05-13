सिनेमा की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जो कहानी से आगे निकलकर दर्शकों के दिलों में बस जाते हैं। वे सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि एक अनुभव बन जाते हैं। साल 2003 में आई फिल्म ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ का ‘डॉ. जे.सी. अस्थाना’ भी ऐसा ही एक किरदार था, जिसे बोमन ईरानी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से अमर बना दिया। सख्ती और कॉमेडी का जो अनोखा संतुलन इस किरदार में देखने को मिला, वह अब देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

एक सख्त डीन, जो बन गया यादगार किरदार

फिल्म में देखने को मिलता है कि ‘डॉ. जे.सी. अस्थाना’ एक मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो नियमों, अनुशासन और प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखता है। उनके लिए मेडिकल प्रोफेशन सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

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जब भी अस्थाना स्क्रीन पर आते हैं, तो माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती। उनकी कड़क आवाज, तेज नजरें और सटीक टाइमिंग- ये सब मिलकर उन्हें सख्त भी बनाते और दिलचस्प भी। यही वह बारीक रेखा है, जहां से कॉमेडी जन्म लेती है। लेकिन खास बात यह है कि ये किरदार सिर्फ नकारात्मक नहीं, बल्कि इसके अंदर भी संवेदनाएं और कमजोरियां छिपी हुई हैं।

कॉमेडी का अनोखा अंदाज

राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की खासियत यह थी कि इसमें कॉमेडी बहुत स्वाभाविक तरीके से आती थी। डॉ. अस्थाना का किरदार भी इसका बड़ा उदाहरण है। उनकी सख्ती कई बार ऐसी स्थितियां पैदा करती है, जो दर्शकों को हंसा देती। चाहे वह ‘मुन्ना’ यानी संजय दत्त के साथ उनका टकराव हो, या फिर मेडिकल छात्रों के प्रति उनका रवैया- हर सीन में उनका व्यक्तित्व इतना मजबूत है कि दर्शक उनसे नफरत भी करते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। यही एक अच्छे अभिनेता और अच्छे किरदार की पहचान होती है।

अभिनय की बारीकी

बोमन ईरानी का यह रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। थिएटर बैकग्राउंड से आने वाले बोमन ने इस किरदार में जो गहराई डाली, वह काबिल-ए-तारीफ है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन- सब कुछ इतना सटीक था कि दर्शक उन्हें भूल ही नहीं पाए। खास बात यह है कि उन्होंने अस्थाना को एक खलनायक नहीं बनने दिया। वे सिर्फ सख्त डीन नहीं हैं, बल्कि एक इंसान हैं- जो अपनी सीमाओं, अपने डर और अपने प्यार के साथ जी रहा है। यही पहलू इस किरदार को और जीवंत बनाता है।

भावनात्मक पहलू: एक पिता की कहानी

डॉ. अस्थाना सिर्फ एक डीन नहीं हैं, बल्कि एक पिता भी हैं। उनकी बेटी (जिसका किरदार ग्रेसी सिंह ने निभाया) के साथ उनका रिश्ता फिल्म में अहम भूमिका निभाता है। वह अपनी बेटी के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी मुन्ना से प्यार करती है, तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है।

यह सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का आक्रोश है, जो अपने बनाए हुए नियमों और प्रतिष्ठा को टूटते हुए देख रहा है। लेकिन फिल्म के अंत में जब उनका मन बदलता है, तो वह पल बहुत ही भावुक और संतोषजनक होता है। यह बदलाव दिखाता है कि सख्त से सख्त इंसान के भीतर भी संवेदनाएं होती हैं।

समाज का आईना

डॉ. अस्थाना का किरदार सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि समाज की उस सोच को भी दर्शाता है, जहां पेशेवर सफलता को इंसानियत से ऊपर रखा जाता है। वे नियमों और सिस्टम के इतने पक्के हैं कि कभी-कभी संवेदनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं।

लेकिन फिल्म के अंत तक उनका नजरिया बदलता है। वे समझते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना भी जरूरी है। यह बदलाव ही उनके किरदार की सबसे बड़ी जीत है।

यादगार बन गए संवाद और सीन

डॉ. अस्थाना से जुड़े कई सीन आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। चाहें ‘मुन्ना’ का सख्त इंटरव्यू लेना हो, या मुन्ना की हरकतों पर गुस्सा होना- हर पल में एक खास बात है। उनका किरदार दर्शकों को यह भी सिखाता है कि सख्ती और संवेदनशीलता एक साथ हो सकती हैं। यह संतुलन ही जीवन को बेहतर बनाता है।

क्यों है यह किरदार ‘अमर’?

सिनेमा में अमर वही किरदार होते हैं, जो समय के साथ फीके नहीं पड़ते। डॉ. अस्थाना भी उन्हीं में से एक हैं। आज भी जब ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ देखी जाती है, तो अस्थाना उतने ही प्रभावशाली लगते हैं, जितने 2003 में थे।

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