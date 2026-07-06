साल 2007 में आई फिल्म ‘भूल भुलैया’ को लोगों ने काफी पसंद किया था। उसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, परेश रावल, शाइनी आहूजा और राजपाल यादव समेत कई सितारे नजर आए थे। फिल्म की कहानी के साथ-साथ स्टार्स का अभिनय भी दर्शकों को बहुत पसंद आया था। इस फिल्म में एक ऐसा किरदार भी था, जो आज भी लोगों का पसंदीदा है। उसके मीम्स सोशल मीडिया पर तेजी वायरल होते हैं। उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड था, डायलॉग गिने-चुने थे, लेकिन प्रभाव गहरा था।

अभी तक तो शायद आप समझ गए होंगे कि हम ‘छोटा पंडित’ के किरदार की बात कर रहे हैं, जिसे राजपाल यादव ने निभाया था। जब दर्शक फिल्म देखने के बाद थिएटर से बाहर निकले, तो उनके दिमाग में एक चेहरा ठहर गया जो रंगों से पुता, अजीब हरकतें करता और अपनी अनोखी ऊर्जा से हर सीन पर कब्जा कर लेने वाला छोटा पंडित का था।

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कुछ मिनटों का किरदार, लेकिन सालों तक दिखा असर

‘भूल भुलैया’ की कहानी मनोवैज्ञानिक रहस्य, कॉमेडी और हॉरर पर आधारित थी। फिल्म में बड़े-बड़े किरदारों के बीच किसी छोटे किरदार का अलग पहचान बना लेना आसान नहीं था, लेकिन छोटा पंडित ने यही कर दिखाया। फिल्म में उनकी एंट्री ही ऐसी थी जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।

उस दौर में सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, रील्स नहीं थीं और न ही मीम कल्चर अपने चरम पर था। इसके बावजूद दर्शकों ने छोटा पंडित को याद रखा। यह किसी भी किरदार की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है।

जब किरदार बन गया आइकोनिक

सिनेमा की दुनिया में किसी किरदार की असली जीत तब मानी जाती है, जब वह पर्दे से निकलकर आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन जाए। छोटा पंडित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय के साथ सोशल मीडिया आया और नई पीढ़ी ने ‘भूल भुलैया’ को टीवी, ओटीटी और इंटरनेट के जरिए देखा। दिलचस्प यह रहा कि फिल्म के जिन सीन को सबसे ज्यादा शेयर किया गया, उनमें छोटा पंडित भी शामिल था।

मीम्स बने, डायलॉग्स वायरल हुए और उसके लुक की नकल करते हुए हजारों वीडियो तैयार किए गए। आज भी इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर छोटा पंडित का जिक्र देखने को मिल जाता है। यह किसी किरदार की लोकप्रियता का नया पैमाना है। जिस चरित्र को 2007 में दर्शकों ने सिनेमाघरों में पसंद किया था, वही सालों बाद डिजिटल संस्कृति का हिस्सा बन गया।

राजपाल यादव की अदाकारी का कमाल

किसी भी यादगार किरदार के पीछे अभिनेता की मेहनत और समझ छिपी होती है। छोटा पंडित को अमर बनाने में राजपाल यादव की भूमिका सबसे अहम रही। राजपाल यादव उन कलाकारों में हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाए हैं। उनकी खासियत यह रही कि वे किसी भी किरदार में अपनी अलग पहचान जोड़ देते हैं।

छोटा पंडित के मामले में भी यही हुआ। किरदार की बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार-चढ़ाव, चेहरे के भाव और कॉमिक टाइमिंग इन सभी ने उसे साधारण कॉमिक रोल बनने से बचा लिया। राजपाल यादव ने उसे सिर्फ एक कॉमेडी कैरेक्टर नहीं रहने दिया, बल्कि ऐसा किरदार बना दिया जो दर्शकों को देखते ही पहचान में आ जाए। यही वजह है कि जब लोग छोटा पंडित का नाम लेते हैं, तो उनके सामने सबसे पहले राजपाल यादव का चेहरा आता है।

नायक नहीं, फिर भी यादगार

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे किरदार हुए हैं, जिन्होंने लीड रोल में न होते हुए भी अमिट छाप छोड़ी। ‘शोले’ का सांभा, ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का सर्किट, ‘हेरा फेरी’ का बाबूराव और ‘भूल भुलैया’ का छोटा पंडित इसी का हिस्सा हैं। इन किरदारों की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे दर्शकों को मनोरंजन के ऐसे पल देते हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रहते हैं।

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