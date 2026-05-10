भारतीय सिनेमा में अक्सर हीरो और विलेन की रेखा साफ खींची जाती रही है- एक को अच्छा दिखाया जाता है, तो दूसरे को बुरा। हालांकि, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो इस रेखा को धुंधला कर देते हैं। 1993 में आई फिल्म ‘खलनायक’ में ‘बल्लू’ एक ऐसा ही किरदार था, जिसे संजय दत्त ने निभाया था। यह सिर्फ एक विलेन नहीं था, बल्कि एक ऐसा चेहरा था जिसने दर्शकों को डराया भी, रुलाया भी और कहीं न कहीं उनसे जुड़ भी गया। यही वजह है कि सालों बाद भी यह किरदार अमर माना जाता है।

बल्लू: सिर्फ खलनायक नहीं, एक कहानी

फिल्म में ‘बल्लू’ का असली नाम बलराम प्रसाद था, लेकिन दुनिया उसे एक खतरनाक अपराधी के रूप में जानती है। उसकी एंट्री ही फिल्म में एक डर और रोमांच पैदा करती है। वह निर्दयी है, कानून से भागता हुआ अपराधी है, लेकिन उसके भीतर एक इंसान भी है, जो प्यार करता है, जो दर्द महसूस करता है और जो अपने अतीत से भाग नहीं पा रहा।

बता दें कि उस दौर में विलेन का मतलब होता था क्रूरता, नफरत और बुराई। लेकिन बल्लू इन सबके बावजूद दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है। उसकी आंखों में जो बेचैनी है, जो अकेलापन है, वह उसे एक अलग पहचान देता है।

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संजय दत्त की असल जिंदगी का असर

बल्लू के किरदार को इतना गहराई देने में संजय दत्त की अपनी जिंदगी का भी बड़ा हाथ था। उस समय वह खुद कई विवादों और मुश्किलों से गुजर रहे थे। उनकी निजी जिंदगी का संघर्ष, उनका दर्द, उनका गुस्सा- ये सब कहीं न कहीं बल्लू के किरदार में झलकता है।

यही कारण है कि जब संजय दत्त पर्दे पर बल्लू बनते हैं, तो वह सिर्फ एक्टिंग नहीं लगती, बल्कि एक सच्चाई महसूस होती है। दर्शकों को लगता है कि यह किरदार बनावटी नहीं, बल्कि असली है।

“नायक नहीं खलनायक हूं मैं…”- एक आइकॉनिक पहचान

फिल्म का गाना ‘नायक नहीं खलनायक हूं मैं’ आज भी लोगों की जुबान पर है। यह सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि बल्लू के पूरे व्यक्तित्व का बयान था। वह खुद मानता है कि वह खलनायक है, लेकिन कहीं न कहीं वह इस पहचान से लड़ भी रहा है। इस गाने ने दर्शकों के मन में एक सवाल खड़ा किया- क्या हर खलनायक सिर्फ बुरा ही होता है? या उसके पीछे भी कोई कहानी होती है?

बल्लू और गंगा का रिश्ता

फिल्म में माधुरी दीक्षित का किरदार गंगा, बल्लू को पकड़ने के मिशन पर होती है। लेकिन धीरे-धीरे उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता है। बल्लू, गंगा से प्रभावित होता है, उसके सामने वह खुद को अलग तरह से पेश करता है। यह रिश्ता दर्शाता है कि बल्लू के अंदर भी एक नरम दिल है, जो सही रास्ते की तलाश में है। यही भावनात्मक पहलू उसे एक आम विलेन से अलग बनाता है।

डर और करुणा का अनोखा मिश्रण

बल्लू का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि वह दर्शकों को एक साथ दो भावनाएं देता है- डर और करुणा। जब वह अपराध करता है, तो लोग उससे डरते हैं। लेकिन जब उसका दर्द सामने आता है, तो वही लोग उसके लिए सहानुभूति महसूस करते हैं। यह संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन संजय दत्त ने इसे बेहद खूबसूरती से निभाया।

समाज का आईना

बल्लू का किरदार सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज का आईना भी है। यह दिखाता है कि कैसे हालात, गरीबी, गलत संगत और परिस्थितियां किसी इंसान को अपराध की दुनिया में धकेल सकती हैं। फिल्म यह सवाल उठाती है कि क्या बल्लू जैसा इंसान पैदा होता है, या उसे बनाया जाता है? और अगर उसे बनाया जाता है, तो क्या उसे बदलने का मौका नहीं मिलना चाहिए?

आज भी क्यों है यादगार?

आज के समय में जब सिनेमा में कई तरह के एंटी-हीरो और ग्रे किरदार देखने को मिलते हैं, तब भी बल्लू का जादू अलग है। इसके कई कारण हैं- जैसे बल्लू सिर्फ बुरा इंसान नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था। इसके अलावा संजय दत्त ने इस किरदार को इतना जीवंत बना दिया कि वह स्क्रीन से बाहर निकलकर दर्शकों के दिल में बस गया। फिल्म के डायलॉग और म्यूजिक भी इसे यादगार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

बता दें कि ‘खलनायक’ का बल्लू भारतीय सिनेमा के उन किरदारों में से एक है, जिसने यह साबित किया कि कहानी सिर्फ हीरो की नहीं होती। कभी-कभी विलेन ही असली कहानी होता है। संजय दत्त ने इस किरदार के जरिए यह दिखाया कि अगर अभिनय में सच्चाई हो, तो कोई भी किरदार- चाहे वह खलनायक ही क्यों न हो दर्शकों के दिल में जगह बना सकता है।

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