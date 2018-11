Amar Akbar Anthony Audience Review: साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म ‘अमर अकबर एंथनी’ 16 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। रवि की इस कॉमेडी एक्शन फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म में रवि के साथ इलियाना डी’क्रूज भी हैं। फिल्म रिलीज के बाद से ही ट्विटर पर फैन्स के रिएक्शन इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं। फिल्म का पहला शो देख कर फैन्स ने ट्विटर पर तेजा की फिल्म को लेकर पोस्ट करना शुरू कर दिया है।

श्रीनू वैतला द्वारा निर्देशित फिल्म ‘अमर अकबर एंथनी’ में एक्टर रवि तेजा ट्रिपल रोल में नजर आ रहे हैं। फैन्स इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रवि के चाहने वाले उन्हें ट्रिपल अवतार में देखने के लिए बेचैन थे। ऐसे में भारी संख्या में रवि के फैन्स फिल्म ‘अमर अकबर एंथनी’ देखने पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि ह्यूज क्राउड को देखते हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आपको बता दें, रवि के फैन्स ट्रिपल रोल में से एक्टर के अकबर वाले पार्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

इससे पहले एक्टर की फिल्म Nela Ticket आई थी। कल्याण कृष्णा द्वारा निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। फिल्म फैन्स को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई। इसके अलावा फिल्म देखने के बाद क्रिटिक्स ने भी फिल्म की सराहना नहीं थी। फिल्म को निराशाजनक रिव्यूज और रेटिंग्स मिले थे। वहीं अब फिल्म ‘अमर अकबर एंथनी’ से रवि ने धमाकेदार एंट्री की है। ऐसे में दर्शकों के बीच इस वक्त रवि तेजा की फिल्म कैसा परफॉर्म कर रही है आइए जानते हैं:-

रवि तेजा के फैन्स को इस फिल्म में ट्रिपल रोल कर रहे एक्टर का अकबर वाला पार्ट ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं फिल्म की कॉमेडी भी फैन्स को खूब भा रही है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रवि की इस फिल्म का सिरपैर समझ नहीं आ रहा है। फिल्म को बकवास बताया जा रहा है। ट्विटर पर एक यूजर ने रवि की फिल्म को लेक लिखा है कि उनकी फिल्म का ये आइडिया बहुत पुराना है। हालांकि फिल्मका म्यूजिक अच्छा बताया जा रहा है।

Watched #AmarAkbarAnthony horrendous & pathetic @SreenuVaitla really nothing worked @RaviTeja_offl so old idea with funbucket comedy @Ileana_Official looks blouted @MusicThaman music is good @VenkatCDilip cinematography is superb@buduggadu @idlebrainjeevi @V6_Suresh pic.twitter.com/kGaxcGNXf4

— Movie Lovers (@tweetodyamam) November 16, 2018