साउथ एक्ट्रेस अमला पॉल ने 2019 में आई अपनी तमिल फिल्म ‘आदाई’ को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि इसमें काम करते हुए अमला ने क्या जोखिमों उठाए थे। अमला ने एक अहम सीन के लिए न्यूड नजर आने के बारे में बताया। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने याद किया कि फिल्म के लिए हां कहने से पहले उन्हें अपनी इमेज को लेकर चिंता थी। उन्होंने कहा कि वह अब वैसा फैसला दोबारा नहीं लेंगी।

अमला पॉल ने क्या कहा?

अमला पॉल ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि लेखक-निर्देशक रत्ना कुमार इस विषय को कैसे संभालेंगे और क्या न्यूडिटी कहानी के लिए जरूरी होगी या वही फिल्म का मुख्य फोकस बन जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने टीम की अप्रोच को समझने में लगभग दो महीने बिताए और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही फिल्म करने के लिए हामी भरी।

एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर पर भरोसा करने की जरूरत थी। मेरी पूरी सोच यही थी कि क्या ये लोग एक ऐसी एस्थेटिक फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं जो इमोशनली ड्रिवन हो, या ये सिर्फ न्यूडिटी के बारे में है? एक बार जब मुझे भरोसा हो गया और मैं इस बात से आश्वस्त हो गई कि इसे क्रिएटिव तरीके से शूट किया जाएगा, तो यह हम सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिव प्रोसेस बन गया था। उन्होंने सेट पर कम से कम लोगों के साथ मुझे सहज महसूस कराया।’

फिल्म के लिए हां कहने से पहले अपनी शुरुआती चिंताओं को याद करते हुए, अमला पॉल ने कहा, ‘मेरे मन में ये सारे ख्याल थे, और मैं अपनी इमेज को लेकर डरी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे एक ही तरह की भूमिकाओं में बांध दिया जाए और मैं ऐसी ही और फिल्में करूं। अगर आप मुझसे अभी आदाई करने के लिए कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं करूंगी।’

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क्या थी आदाई की कहानी?

रत्ना कुमार के निर्देशन और वी स्टूडियोज के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘आदाई’ में अमला पॉल लीड रोल में थीं। उनके साथ इसमें अनन्या रामप्रसाद, विवेक प्रसन्ना और रम्या सुब्रमण्यम ने काम किया था। फिल्म कामिनी (अमला) नाम की महिला की कहानी थी, जो एक युवा और बिंदास टेलीविजन पत्रकार है। उसकी जिंदगी पार्टी की एक रात के बाद पूरी तरह बदल जाती है।

वह एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर अकेली और बिना कपड़ों के जागती है, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ या वो वहां कैसे पहुंची। फिल्म एक सर्वाइवल थ्रिलर के रूप में आगे बढ़ती है, जिसमें कामिनी बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है और साथ ही यह पता लगाती है कि बीती रात उसके साथ क्या हुआ था।

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अमला पॉल को पिछली बार 2024 में बड़े पर्दे पर देखा गया था। उन्होंने पृथ्वीराज सुकुमारन और जिमी जीन-लुइस के साथ ‘द गोट लाइफ’ में काम किया था। ब्लेसी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने सराहा और यह कमर्शियल रूप से भी सफल रही।

अमला, मलयालम फिल्म ‘लेवल क्रॉस’ में भी नजर आई थीं, जिसमें आसिफ अली और शराफ यू धीन मुख्य भूमिकाओं में थे। इस साइकोलॉजिकल ड्रामा का निर्देशन अरफाज अयूब ने किया था। अमला ने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया है।