म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर कर दावा किया कि उन्हें 2025 की सुपरहिट फिल्म ‘सैयारा’ के लिए अभी तक 8 लाख रुपये की रॉयल्टी नहीं मिली है। हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी। तनिष्क ने ‘सैयारा’ का टाइटल ट्रैक फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी के साथ मिलकर तैयार किया था, जो साल का सबसे बड़ा हिट गाना बनकर उभरा। उन्होंने यह भी बताया कि गाने के लिए जो फीस उन्हें मिली थी, वह पूरी की पूरी प्रोडक्शन पर खर्च हो गई।

अमाल मलिक ने किया पोस्ट

तनिष्क की पोस्ट के वायरल होने के बाद यशराज फिल्म्स (YRF) ने भी सफाई जारी की और कहा कि सभी बकाया भुगतान किए जा चुके हैं और रॉयल्टी तीनों कंपोजर्स के बीच समझौते के अनुसार बांटी गई है। इसी बीच म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने भी इस बहस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर तनिष्क और YRF के विवाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक्स हैंडल पर लिखा, “म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग 10 साल देर से जाग रहे हैं। 2015 में जब मैं अकेला सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, तब सब कहां थे?”

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तनिष्क ने किया था ये पोस्ट

अपने डिलीट हो चुके पोस्ट में तनिष्क ने लिखा था, “यह YRF के साथ मेरी पहली फिल्म थी। मैंने हर शर्त इसलिए मान ली, क्योंकि मुझे संगीत पर भरोसा था। मैंने इस गाने के लिए अपना सब कुछ दिया। प्रोडक्शन से लेकर कंपोजिशन, गीतकार और गायकों के साथ काम, रिकॉर्डिंग, वोकल ट्यूनिंग, साउंड, अरेंजमेंट्स- हर छोटी-बड़ी चीज मेरे लिए अहम थी। मैंने इस गाने को अपना समझकर बनाया। YRF ने जो मामूली रकम मुझे दी थी, वह पूरी लाइव रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग में खर्च हो गई। आखिर में मेरे पास कुछ नहीं बचा। इतने बड़े गाने से मेरी कमाई शून्य रही।”

उन्होंने आगे लिखा, “सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि रॉयल्टी स्टेटमेंट के मुताबिक मुझे अभी तक सिर्फ 8 लाख रुपये मिलने बाकी हैं, जबकि इस गाने को करोड़ों स्ट्रीम्स और व्यूज मिल चुके हैं। मैंने इसमें जितनी मेहनत, समय और जुनून लगाया, उसके मुकाबले 8 लाख रुपये बहुत कम लगते हैं। मुझे लगा था कि इतनी बड़ी सफलता के बाद कमाई भी कहीं ज्यादा होगी। मैं यह बात सहानुभूति पाने के लिए नहीं लिख रहा हूं, बल्कि इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस गाने के लिए क्या-क्या कुर्बानियां दी हैं। इस अनुभव ने इंडस्ट्री को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया है। अब मैं सिर्फ उन्हीं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करूंगा जो रचनात्मकता और कलाकारों की कद्र करते हैं।”

सफलता मिलती है तो लोग भूल जाते हैं: तनिष्क

तनिष्क ने अपने अनुभव पर बात करते हुए आगे कहा, “मैंने यह भी सीखा है कि कई बार आप लोगों को अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वे भूल जाते हैं कि उनके साथ कौन खड़ा था। बाकी सब मैं भगवान पर छोड़ता हूं। समय हर कहानी बता देता है और कर्म हर हिसाब बराबर कर देता है। इस पूरी फिल्म में मैं सिर्फ मोहित सूरी और इरशाद कामिल का सम्मान करता हूं। उन्हीं की वजह से मैंने यह फिल्म की थी।”

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