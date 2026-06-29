पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस एक्शन में है। मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उनके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या की साजिश रची थी। अब इस मामले में सिंगर अमाल मलिक ने रिएक्ट किया है।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर दो लंबे-चौड़े पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया में कहीं भी कोई भी पढ़ी-लिखी और कमाने वाली औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, सिंगर ने पोस्ट में क्या लिखा।

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अमाल मलिक ने किया पोस्ट

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल ने लिखा, “उसने उसे मारने में जितनी मेहनत की, वह पागलपन है। बस थोड़ा सा ही तो नहीं कहने के लिए काफी था। मेरा दिल कहीं और है और मुझे किसी और आदमी से प्यार है। फिर अगर वह पागल हो गया और उसे समझ नहीं आया, तो आप यह बात अपने परिवार को बता सकते थे और उन्हें भी इसमें शामिल कर सकते थे। दुनिया में कहीं भी कोई भी पढ़ी-लिखी और कमाने वाली औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

भारत में कानून मर्दों से बेहतर औरतों के लिए हैं, लेकिन सिस्टम का गलत इस्तेमाल और हेरफेर क्यों करें। सिर्फ एक ‘WIMP’ आदमी ही दूसरे आदमी के लिए यह सब प्लान और साजिश कर सकता है। इन दोनों की हिम्मत कि वे सोचते हैं कि किसी का बच्चा छीनने के बाद वे खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। एक जिंदगी चली गई। परिवार बिखर गए, राक्षस।”

शारीरिक शोषण टॉक्सिक है: अमाल

अमाल मलिक ने अगली पोस्ट में लिखा, “प्यारी महिलाओं, पीढ़ियों से ऐसा होता आया है कि हम पुरुषों की वजह से आप सभी को बहुत कुछ सहना पड़ा है। मैं माफी मांगता हूं और पुरुषों के प्रति आपके सामूहिक गुस्से का समर्थन करता हूं। हां, जुल्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है, लेकिन कृपया इसे उन घटिया लोगों तक ही सीमित रखें, जो आपको दबाकर रखना चाहते हैं, आप पर अपना हक जताना चाहते हैं और आपके साथ पालतू जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं।”

उन्होंने आगे लिखा, “और जो आपको बताते हैं कि कैसा दिखना है और क्या पहनना है। हर चीज को ‘टॉक्सिक’ कहना और अपनी जिम्मेदारी न लेना ही वो वजह है जिससे हम असली संकेतों को नहीं देख पाते। दोनों में से किसी भी तरफ से शारीरिक हिंसा टॉक्सिक है। भावनाओं के बजाय पैसे के पीछे भागना टॉक्सिक है। सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए शादी करना टॉक्सिक है और किसी ऐसे इंसान को बर्बाद कर देना जिसके साथ आगे बढ़ने का आपका कोई इरादा ही नहीं था, यह भी टॉक्सिक है।

क्या आपको लगता है कि पुरुषों को शांति के अलावा कुछ और चाहिए? सेक्स तो हर जगह मिल जाता है। आप सभी के पास अपनी जरूरतों और इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट होती है, खासकर जब बात शादी या प्रपोजल सेरेमनी की हो। क्या आपको इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए शादी चाहिए या एक असली शादी? क्या आप लोनावला में एक प्यारे से हनीमून से खुश हो सकती हैं या आपको लगता है कि नहीं अगर वह मुझसे प्यार करता है तो मुझे भारत से बाहर ले जाएगा। ठीक है- हम सभी अच्छी जिंदगी चाहते हैं।

लेकिन क्या सच्चा प्यार मालदीव के किसी आइलैंड पर सच में कुछ अलग महसूस होता है। यह आदमी इसके लायक नहीं था। उसकी मुस्कान और उसकी आंखों को देखिए… देखिए वह उससे शादी करने के लिए कितना खुश था। केतन अग्रवाल कितने साफ दिल और प्यारे इंसान लग रहे थे।”

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