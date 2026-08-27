अमाल मलिक ने हाल ही में एक और बड़ा दावा किया है। उनका मानना है कि कुछ लोग उनके संगीत को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें न तो नंबर्स की होड़ में दिलचस्पी है और न ही बड़े मार्केटिंग बजट या बनावटी हाइप की।

अमाल मलिक ने इंस्टाग्राम पर दो लंबे पोस्ट शेयर किए। इनमें उन्होंने फिल्म ‘आवारापन 2’ के अपने गाने ‘ये आवारापन’ को लेकर कहा कि म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर उनके गाने के खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

अमाल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म का गाना ‘ये आवारापन’ भी लोगों को पसंद आ रहा है और इसकी काफी चर्चा हो रही है।

इमरान हाशमी की यह फिल्म 2007 में आई ‘आवारापन’ से बेहतर कमाई कर रही है। हालांकि, पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही थी, लेकिन बाद में इसे कल्ट फिल्म का दर्जा मिला।

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अमाल मलिक ने अपने पहले पोस्ट की शुरुआत ‘खौफ मचाया वे’ से की। उन्होंने लिखा कि बीते तीन हफ्ते उनके लिए बेहद मुश्किल और परेशान करने वाले रहे हैं। अमाल ने बताया कि उनकी मां ने कभी उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने से रोकने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में टिकना एक्टिंग इंडस्ट्री से भी ज्यादा मुश्किल है।

गाने की सफलता को केवल स्ट्रीमिंग, आंकड़ों या शुरुआती रिस्पॉन्स से आंकने की सोच पर अमाल ने सवाल उठाया। उनके मुताबिक किसी संगीत को समझने के लिए उसके पीछे लगी मेहनत, भावनाओं और उससे जुड़े जज्बात को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा, “नंबर्स, डेटा और मोमेंटम की तुलना प्यार, पसीने, आंसुओं, दुआओं और ढेर सारे जादू से मत करो।”

अमाल ने म्यूजिक के प्रमोशन पर खर्च होने वाले बड़े बजट और कैंपेन को लेकर भी अपनी बात रखी। उनका कहना है कि किसी गाने की असली ताकत इस बात में होती है कि वह लोगों के दिल से कितना जुड़ता है, न कि उसके पीछे कितना बड़ा प्रमोशनल कैंपेन चलाया गया। उन्होंने लिखा, “इतिहास यह याद नहीं रखता कि किसका सबसे बड़ा PR कैंपेन था, इतिहास यह याद रखता है कि किसे सच्चा प्यार मिला।”

अमाल के मुताबिक संगीत की असली विरासत इस बात से बनती है कि वह किसी दौर की आवाज को कितना प्रभावित करता है या फिर लोगों को उनकी जिंदगी के किसी खास समय और याद से दोबारा जोड़ देता है।

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अमाल मलिक ने ‘ये आवारापन’ की तुलना 2007 की फिल्म के संगीत से किए जाने पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उन्होंने जानबूझकर पुरानी फिल्म के संगीत को दोहराने या उसी अंदाज को फिर से बनाने की कोशिश नहीं की।

अमाल के लिए ‘आवारापन’ बेहद निजी फिल्म है और इसी वजह से वह इसके पुराने संगीत को दोहराने के बजाय कुछ नया करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि ‘ये आवारापन’ में ऑल्टरनेटिव ग्लैम रॉक, सूफी लेखन और बॉलीवुड की उदासी का मेल देखने को मिलता है। उनके अनुसार यह गाना एक ऐसे शख्स की अपने जीवन से जा चुकी मोहब्बत के साथ बातचीत की तरह है, जो अब इस दुनिया में नहीं है।

हालांकि अमाल ने पुराने गानों को नए रूप में पेश करने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने ‘तेरा मेरा रिश्ता’ और ‘तो फिर आओ’ के नए वर्जन को सराहा और कहा कि इन गानों में काफी आत्मा और एहसास है।