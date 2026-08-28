फिल्म ‘अवारापन 2’ के टाइटल ट्रैक को कंपोज करने वाले अमाल मलिक ने फिल्मी संगीत से ब्रेक ले लिया है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए सिंगर-कंपोजर ने अपने फैंस के साथ इस खबर को साझा किया।

उनका कहना है कि मन, शरीर, स्वास्थ्य और रिकवरी पर ध्यान देने के लिए वह फिल्मी संगीत से ब्रेक लेने जा रहे हैं। अब से कुछ ही समय पहले अमाल ने जिक्र किया था कि इंडस्ट्री के पावरफुल लोग उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं और अचानक अमाल ने अब करीब 1 साल के लिए फिल्मी संगीत से ब्रेक ले लिया है।

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एक्स पर अपने पोस्ट में अमाल मलिक ने लिखा- “मैं बिल्कुल ठीक हूं और इस बार मैं अपने लिए जो सबसे बेहतर होगा, उसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरे दिल के लिए जरूरी है और मेरी सेहत के लिए सही है।”

“मुझे अपने मन, शरीर, आत्मा और पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए थोड़ा ब्रेक चाहिए। अब खुद को संभालने, आराम करने और जल्द ही पूरी ऊर्जा के साथ वापस लौटने की जरूरत है, ताकि आप सभी मेरे प्यारे #Amaalians के लिए फिर से ढेरों धुनों से भरा दिल लेकर लौट सकूं।”

I am all good & I will go all the way in, this time, to do what is best for me & only do what is important to my heart & for my health.



Need a break for my mind, body, soul and overall physical healing.



Need to rise, recuperate and bounce back soon with a heart full of melodies… pic.twitter.com/nSk0QioC05 — Amaal Mallik (@AmaalMallik) August 27, 2026

अमाल ने लिखा- “अगले साल तक फिल्मी संगीत से मेरा ब्रेक रहेगा। मेरी कुछ पुरानी और अप्रकाशित फिल्में हैं, जिनके गाने जल्द रिलीज हो सकते हैं, अगर वे फिल्में सिनेमाघरों तक पहुंच पाईं तो। ये छोटे बजट की फिल्में हैं, जिनकी नीयत अच्छी है, लेकिन ऐसी फिल्मों को आसानी से स्क्रीन नहीं मिलतीं। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स के भविष्य के बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है।”

“आप सभी से अनुरोध है कि फिलहाल मुझे और परेशान न करें। जैसे-जैसे मुझे आगे की जानकारी मिलती जाएगी, मैं आप सभी को अपडेट करता रहूंगा। म्यूजिक से सिनेमा तक का सफर मुझे बहुत दूर ते आया है, अब म्यूजिक की तरफ वापस चलने लगा हूं। अब मुझे विदा करो… मैं वापस आऊंगा। फिलहाल कुछ समय के लिए विदा ले रहा हूं।”

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अमाल मलिक ने हमेशा के लिए ब्रेक नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ एक साल के छोटे ब्रेक के बाद अमाल मलिक वापसी करेंगे। हाल ही में आई इमरान हाशमी की फिल्म अवारापन 2 में उन्होंने शानदार गाने को कंपोज किया जिसके बाद वह काफी सुर्खियों में थे। इस पोस्ट पर उनके फैंस के रिएक्शन देखने मिल रहे हैं।

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- अच्छा फैसला है अपनी सेहत पर ध्यान दो औऱ जल्द ही वापस आओ। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि वह अमाल के म्यूजिक को काफी मिल करेंगे।