Alpha Teaser Out: शिव रवैल के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘अल्फा’ का पहला टीजर रिलीज हो गया है। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा के YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इसमें आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। खास बात यह है कि YRF स्पाई यूनिवर्स में यह पहली ऐसी फिल्म है, जिसमें महिला किरदार कहानी के केंद्र में हैं।

फिल्म में बॉबी देओल भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह ‘बाबा’ नाम के किरदार में दिखाई देंगे, जो आलिया के किरदार सीता के गुरु और मार्गदर्शक हैं।

टीजर की कहानी ‘वॉर 2’ के पोस्ट-क्रेडिट सीन से आगे बढ़ती है। उस सीन में बाबा छोटी सीता के हाथ पर ‘अल्फा’ का टैटू बनाते नजर आए थे। अब टीजर में सीता बड़ी हो चुकी है और उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है।

टीजर की शुरुआत सीता के 18वें जन्मदिन से होती है। बाबा उसके लिए एक शानदार डिनर का इंतजाम करते हैं। सीता को लगता है कि यह पार्टी उसके जन्मदिन के लिए है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि असली वजह कुछ और है।

यह भी पढ़ें: बच्चों के साथ ससुराल छोड़ने पर मजबूर हुईं सपना चौधरी, पति वीर साहू के खिलाफ सबूत लेकर पहुंचीं कोर्ट

दरअसल, जैसे ही सीता 18 साल की होती है, बाबा उसे उसका पहला स्पाई मिशन सौंप देते हैं। यानी जन्मदिन के साथ ही उसकी जासूसी की दुनिया में आधिकारिक एंट्री हो जाती है। यह जानकर सीता थोड़ी हैरान और निराश भी दिखती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह शाम सिर्फ उसके जन्मदिन के जश्न के लिए होगी।

यह भी पढ़ें: ‘मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा था’, जब आर माधवन ने किया था रजनीकांत को कॉपी, अभिनेता बोले- मैंने एक ऐसी फिल्म…

इसके बाद टीजर में दमदार एक्शन देखने को मिलता है। सीता अकेले ही कई दुश्मनों का सामना करती है और उन्हें आसानी से मात देती नजर आती है। उसके अंदाज से साफ पता चलता है कि वह सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक और पूरी तरह प्रशिक्षित एजेंट है।

टीजर का सबसे शानदार पल तब आता है, जब एक्शन के बीच बाबा मुस्कुराकर सीता से कहते हैं, “हैप्पी बर्थडे।” सीता भी मुस्कुराती है और अगले ही पल एक दुश्मन को गोली मार देती है। यह सीन दिखाता है कि वह अब अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है।

कुल मिलाकर, ‘अल्फा’ का टीजर एक्शन, इमोशन और रोमांच से भरपूर है, जिसने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।