Alpha Film Review LIVE Updates : आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म ‘अल्फा’ आखिरकार 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की यह सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है और खास बात यह है कि यह फ्रेंचाइज़ की पहली फीमेल-लीड स्पाई थ्रिलर है।

फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है, जबकि इसे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। ‘अल्फा’ में आलिया और शरवरी के अलावा अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं, फिल्म में ऋतिक रोशन का खास कैमियो भी देखने को मिलेगा, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।

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