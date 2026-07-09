Alpha Box Office Collection Day 6: ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, YRF स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म ‘ऐल्फा’ वीकेंड खत्म होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है। वीकडे की शुरुआत यानी सोमवार को फिल्म ने सिर्फ 3.85 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। इसके बाद मंगलवार को थोड़ी सी बढ़ोत्तरी हुई और फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपये कमाए। अब बुधवार को ‘ऐल्फा’ के बिजनेस में फिर गिरावट हुई है।

छठे दिन यानी बुधवार को ‘ऐल्फा’ ने 7,321 शो में 2.85 करोड़ करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इससे अब तक का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 53.59 करोड़ रुपये और कुल इंडिया नेट कलेक्शन 44.95 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने छठे दिन 1.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन अब तक 21.30 करोड़ रुपये हो गया है। इससे दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 74.89 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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इन फिल्मों से है ‘ऐल्फा’ की टक्कर

‘ऐल्फा’ के अलावा सिनेमाघरों में हुमा कुरैशी की ‘बेबी डू डाई डू’ भी रिलीज हो रखी है। इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन सिर्फ 16 लाख रुपये कमाए। वहीं ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज के 13वें दिन 1.33 करोड़ रुपये की कमाई की। शाहिद की ‘कॉकटेल 2’ ने रिलीज के 20वें दिन 28 लाख रुपये कमाए।

ऐसे में देखा जाए तो ‘ऐल्फा’ ने बुधवार को सबसे ज्यादा कमाई की है। वहीं, कल यानी 10 जुलाई को ‘धमाल 4’ रिलीज होने वाली है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरशद वारसी, अजय देवगन और रितेश देशमुख की मूवी आने के बाद आलिया की फिल्म का क्या हाल होगा। क्या यह बॉक्स ऑफिस पर अपने 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर पाएगी या कम में ही सिमट जाएगी।

क्या है फिल्म की कहानी?

शिव रवैल के निर्देशन में बनी फिल्म ‘ऐल्फा’ की कहानी की बात की जाए, तो इसमें आलिया भट्ट और शरवरी ने स्पाई का रोल निभाया है। कहानी सीता (आलिया) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे बचपन से ही दुनिया से दूर रखकर पाला गया और लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह (बॉबी) ने उसे एक गुप्त एजेंट के रूप में तैयार किया।

सीता हमेशा फतेह को अपना पिता मानती रही, लेकिन जब उसे अपने बचपन से जुड़ा सच पता चलता है, तो वह बगावत कर देती है। उसकी तलाश उसे रॉ प्रमुख विक्रांत (अनिल कपूर) तक ले जाती है और वहीं उसकी मुलाकात दुर्गा (शरवरी) से होती है।

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