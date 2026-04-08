सुपरस्टार अल्लू अर्जुन बड़े पर्दे पर फिर से धमाका करने के लिए तैयार हैं। एटली के निर्देशन में बनी उनकी अगली फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगी। यह एक बड़ी पैन-इंडिया एक्शन एंटरटेनर मूवी है।

अल्लू अर्जुन ने बर्थडे के मौके पर अपनी अगली फिल्म का फर्स्ट लुक और टाइटल शेयर किया। फिल्म का नाम ‘राका’ रखा गया है, और मेकर्स ने इसे एक बिल्कुल नई और अनोखी दुनिया का अनुभव बताया है।

पोस्टर में अल्लू अर्जुन का लुक बेहद अलग और चौंकाने वाला है। उनके चेहरे का एक हिस्सा भेड़िए जैसे फर वाले हाथ और नुकीले पंजों से ढका नजर आता है, जबकि उनकी तीखी, काजल लगी आंखें तुरंत ध्यान खींचती हैं। आधे गंजे और रफ हेयरस्टाइल के साथ उनका यह अवतार फिल्म को और ज्यादा रहस्यमयी और इंटेंस बनाता है।

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यहां देखें फिल्म का पोस्टर:

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