अल्लू अर्जुन के मुंबई शिफ्ट होने की खबरों पर उनके पिता अल्लू अरविंद ने साफ इनकार किया है। हाल ही में रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक्टर ने मुंबई के जुहू इलाके में 5 बेडरूम का सी-फेसिंग लग्जरी अपार्टमेंट करीब ₹16 लाख महीने के किराए पर लिया है और 3 साल का लीज साइन किया है।

लेकिन अल्लू अरविंद ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि अल्लू अर्जुन का घर और दिल दोनों हैदराबाद में ही है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं और पूरा परिवार वहीं रहता है, इसलिए मुंबई शिफ्ट होने का सवाल ही नहीं उठता।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू अर्जुन फिलहाल मुंबई में अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, इसी वजह से ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। बताया गया था कि यह अपार्टमेंट लगभग 6000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें प्राइवेट पूल और कई कार पार्किंग जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं।

इसके साथ ही यह भी खबर है कि अल्लू अर्जुन हैदराबाद के जुबली हिल्स में करीब ₹100 करोड़ की नई हवेली में जल्द अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने वाले हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो वे निर्देशक एटली की फिल्म Raaka और लोकेश कनगराज के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट AA23 पर काम कर रहे हैं।