\u0924\u0947\u0932\u0941\u0917\u0942 \u0938\u0941\u092a\u0930\u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0905\u0932\u094d\u0932\u0942 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 (Allu Arjun) \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u092a\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0938\u0947 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0906 \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 69\u0935\u0947\u0902 \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921\u094d\u0938 2023 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e '\u092a\u0941\u0937\u094d\u092a\u093e: \u0926 \u0930\u093e\u0907\u091c' \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0947\u0938\u094d\u091f \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0915\u093e \u092a\u0941\u0930\u0938\u094d\u0915\u093e\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0917\u0941\u0930\u0941\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0936\u094b \u0915\u093e \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092a\u0941\u0937\u094d\u092a\u093e \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0915\u093e \u091c\u0932\u0935\u093e \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u093f\u0932\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0940 \u0905\u0928\u093e\u0909\u0902\u0938\u092e\u0947\u0902\u091f \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930\u094d\u0938 \u092d\u0940 \u0916\u0941\u0936\u0940 \u0938\u0947 \u091d\u0942\u092e \u0909\u0920\u0947\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u092c\u0947\u0938\u094d\u091f \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0915\u0947 \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930\u094d\u0938 \u0924\u0915 \u0915\u094b \u092a\u0940\u091b\u0947 \u091b\u094b\u0921\u093c \u0926\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u0915\u093e \u090f\u0915 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u092d\u0940 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u092f\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0909\u0925 \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u090f\u0915\u094d\u0938\u093e\u0907\u091f\u0947\u0921 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 Kiss \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0928\u091c\u0930 \u0906 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0915\u0947 \u0910\u0932\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u0932\u094d\u0932\u0942 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 \u0915\u0947 \u0926\u094b \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0947\u0916\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0905\u0928\u093e\u0909\u0902\u0938\u092e\u0947\u0902\u091f \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u0938\u094d\u0928\u0947\u0939\u093e \u0915\u094b \u0917\u094b\u0926 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0920\u093e \u0932\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0935\u094b \u092d\u0940 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0917\u0932\u0947 \u0938\u0947 \u0932\u093f\u092a\u091f \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0909\u0928 \u092a\u0930 \u0916\u0942\u092c \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0932\u0941\u091f\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 Kiss \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0935\u093e\u0907\u092b \u0938\u094d\u0928\u0947\u0939\u093e \u092d\u0940 \u0905\u0932\u094d\u0932\u0942 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 \u0915\u094b Kiss \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u092c\u091a\u094d\u091a\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092d\u0940 \u0916\u0942\u092c \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0932\u0941\u091f\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0947 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0935\u093e\u0915\u092f\u093e \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0938\u093e\u0930\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926\u0917\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 Also ReadRajiv Kapoor Birth Anniversary: 2 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0940 \u091f\u0942\u091f \u0917\u0908 \u0925\u0940 \u0930\u093e\u091c\u0940\u0935 \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u0940 \u0932\u0935 \u092e\u0948\u0930\u093f\u091c, \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u0939\u093e\u0902 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0916\u093e\u0928\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u092f\u0947 \u092c\u0939\u0942, \u092c\u0947\u091a \u0930\u0939\u0940\u0902 \u0905\u091a\u093e\u0930? \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u090f \u0926\u0942\u0938\u0930\u0947 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0932\u094d\u0932\u0942 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 '\u092a\u0941\u0937\u094d\u092a\u093e' \u0921\u093e\u092f\u0930\u0947\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0938\u0941\u0915\u0941\u092e\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0917\u0932\u0947 \u0932\u0917\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0935\u094b \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0926\u0947\u0930 \u0924\u0915 \u0917\u0932\u0947 \u0932\u0917\u093e\u090f \u0939\u0941\u090f \u0939\u0940 \u0928\u091c\u0930 \u0906\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0938\u092d\u0940 \u092e\u0947\u0902\u092c\u0930\u094d\u0938 \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0916\u0941\u0936\u0940 \u0938\u0947 \u091d\u0942\u092e \u0909\u0920\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092c\u0927\u093e\u0907\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0924\u093e\u0902\u0924\u093e \u0932\u0917 \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0932\u094b\u0917 \u091f\u094d\u0935\u093f\u091f\u0930 \u092a\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u092c\u0927\u093e\u0908 \u0926\u0947 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 '\u092a\u0941\u0937\u094d\u092a\u093e' \u0915\u093e \u092b\u0947\u092e\u0938 \u0921\u093e\u092f\u0932\u0949\u0917 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f '\u092a\u0941\u0937\u094d\u092a\u093e\u2026 \u092e\u0948\u0902 \u091d\u0941\u0915\u0947\u0917\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902\u0964' \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u0949\u091c\u093f\u091f\u093f\u0935 \u0930\u093f\u090f\u0915\u094d\u0936\u0928 \u0916\u0942\u092c \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 Also ReadRajiv Kapoor Birth Anniversary: \u0935\u094b \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u091c\u094b \u092c\u093e\u092a-\u092c\u0947\u091f\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0915\u0940 \u092c\u0928\u0940 \u0915\u0932\u0939, \u0905\u0902\u0924\u093f\u092e \u0918\u0921\u093c\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u0947\u0916\u093e \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u093e \u091a\u0947\u0939\u0930\u093e \u0905\u0932\u094d\u0932\u0942 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 \u092c\u0928\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0924\u0947\u0932\u0941\u0917\u0942 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902 \u0915\u093f \u0905\u0932\u094d\u0932\u0942 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0947\u0938\u094d\u091f \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0915\u093e \u092a\u0941\u0930\u0938\u094d\u0915\u093e\u0930 \u092a\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0924\u0947\u0932\u0941\u0917\u0942 \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u092c\u0928 \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 68 \u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0910\u0938\u093e \u0905\u0932\u094d\u0932\u0942 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 \u0939\u0940 \u0915\u0930 \u092a\u093e\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0907\u0938 \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0915\u094b \u0939\u093e\u0938\u093f\u0932 \u0915\u0930 \u0907\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938 \u0930\u091a \u0926\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0924\u0947\u0932\u0941\u0917\u0942 \u0907\u0902\u0921\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0947 \u0909\u0928 \u092a\u0930 \u0917\u0930\u094d\u0935 \u091c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0938\u093e\u0909\u0925 \u0915\u0947 \u0938\u0947\u0932\u0947\u092c\u094d\u0938 \u0924\u0915 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u092c\u0927\u093e\u0908 \u0926\u0947 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 Also ReadBollywood News Live: \u0907\u092c\u094d\u0930\u093e\u0939\u093f\u092e \u0905\u0932\u0940 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u094d\u0915\u094d\u0930\u0940\u0928 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0940 \u0915\u093e\u091c\u094b\u0932? \u0938\u093e\u0909\u0925 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e \u2018\u0918\u094b\u0938\u094d\u091f\u2019 \u0915\u0940 \u0930\u093f\u0932\u0940\u091c \u0921\u0947\u091f \u0915\u093e \u0939\u0941\u0906 \u0910\u0932\u093e\u0928 \u092c\u0939\u0930\u0939\u093e\u0932, \u0905\u0917\u0930 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e \u0905\u0932\u094d\u0932\u0942 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 \u0915\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0924 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u090f \u0924\u094b \u0935\u094b \u0907\u0928 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 '\u092a\u0941\u0937\u094d\u092a\u093e' \u0915\u0947 \u0926\u0942\u0938\u0930\u0947 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0928\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 2021 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093f\u0932\u0940\u091c \u0939\u0941\u090f \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0938\u0940\u0915\u094d\u0935\u0932 \u0915\u093e \u092c\u0947\u0938\u092c\u094d\u0930\u0940 \u0938\u0947 \u0907\u0902\u0924\u091c\u093e\u0930 \u0939\u0948\u0964 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093f\u0916\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e \u0915\u093f \u0915\u0948\u0938\u0947 \u0935\u094b \u091c\u092e\u0940\u0928 \u0938\u0947 \u0909\u0920\u0915\u0930 \u091a\u0902\u0926\u0928 \u0915\u0940 \u0932\u0915\u0921\u093c\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0938\u094d\u092e\u0917\u0932\u0930 \u092c\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0926\u0942\u0938\u0930\u0947 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u0939\u093e\u0928\u0940 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0905\u092a\u094b\u091c\u093f\u091f \u0930\u0936\u094d\u092e\u093f\u0915\u093e \u092e\u0902\u0926\u093e\u0928\u093e \u0926\u093f\u0916\u0940 \u0925\u0940\u0902\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0915\u0947\u092e\u093f\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0947 \u092d\u0940 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0926\u093f\u0932 \u091c\u0940\u0924 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u090f\u0915 \u092c\u093e\u0930 \u092b\u093f\u0930 \u0938\u0947 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0907\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0925 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0947\u0924\u093e\u092c \u0939\u0948\u0902\u0964