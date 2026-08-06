प्राइम वीडियो को रिएलिटी शो ‘अलायंस’ फिनाले हो चुका है, जिसमें मिनी माथुर ने जीत हासिल की है। शो में सभी फाइनलिस्ट को हराकर मिनी माथुर विजेता बनी हैं। उनके अलावा टॉप 3 में अली गोनी और रूही दोसानी भी थे। जिन्हें मात देकर मिनी माथुर ने जीत को अपने नाम किया।

ग्रैंड फिनाले में ‘अलायंस’ का सफर इमोशनल मोड़ पर पहुंचा, जब शो के पुराने खिलाड़ी आखिरी बार हेडक्वार्टर लौटे। इस खास शाम में पुराने रिश्ते, यादगार मुकाबले और भावुक मुलाकातों ने दर्शकों को बांधे रखा।

यह भी पढ़ें- Alliance Finale: सोहेल खान OUT! कुशाल टंडन ने जैद दरबार को बाहर कर बनाई फिनाले में अपनी जगह

सीजन के अंतिम मुकाबले के बाद मिनी माथुर, अली गोनी और रुही दोसानी ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई। आखिरकार मिनी माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ‘अलायंस’ की विजेता बनने का गौरव हासिल किया।

कुशाल टंडन ने टॉप 3 में भी जगह नहीं बनाई। होस्ट कुणाल खेमू ने मिनी को शो की ट्रॉफी देते हुए बधाईयां दी। मिनी माथुर ‘अलायंस’ के पहले सीजन की विजेता रही हैं और उन्होंने ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये भी जीते हैं।

अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए मिनी माथुर ने कहा, “‘अलायंस’ जीतना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। इस सफर ने मुझे भावनात्मक, मानसिक और रणनीतिक हर स्तर पर परखा और हेडक्वार्टर में बिताया हर दिन मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाता गया। इस दौरान कई उतार-चढ़ाव आए, कुछ खूबसूरत दोस्तियां बनीं और जिंदगीभर साथ रहने वाले सबक मिले।”

मिनी ने आगे कहा, “जिन साथियों के साथ मैंने यह सफर तय किया, उन सभी ने किसी न किसी तरह मेरी यात्रा को शेप दिया, चाहे हम एक टीम में रहे हों या आमने-सामने। ट्रॉफी जीतना बेहद खास है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं यहां की यादों, रिश्तों और इस अनुभव से मिली सीख को हमेशा संजोकर रखूंगी। मुझ पर भरोसा करने और पूरे सफर में मेरा साथ देने वाले हर व्यक्ति की मैं दिल से आभारी हूं।”