90 के दशक से बॉलीवुड का बड़ा नाम रही अलका याग्निक, अब तक 22,000 से ज्यादा गाने गा चुकीं हैं। उन्हें 2 नेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।

2024 में फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ के बाद से वह ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाईं। इसी साल उन्होंने बताया था कि वह एक बीमारी से जूझ रही हैं, जिसके कारण उन्हें सुनने में तकलीफ होती है।

हाल ही में एनडीटीवी के साथ बातचीत में अलका ने बताया अब भी एक दुर्लभ सुनने की बीमारी से जूझ रही हैं और इस वजह से नए प्रोजेक्ट भी नहीं ले पा रही हैं। उन्होंने कहा, “कंपोजर अब भी मुझे काम के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाती।”

उन्होंने बताया था कि एक फ्लाइट से उतरते वक्त अचानक उन्हें सुनाई देना बंद हो गया था। बाद में डॉक्टरों ने इसे वायरल अटैक के कारण हुआ सेंसरिन्यूरल हियरिंग लॉस बताया।

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17 जून 2024 को अलका याग्निक ने इंस्टाग्राम पर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा था। जिसमें उन्होंने बताया था, “मैं मेरे सभी फैंस, मित्रों और शुभचिंतकों को बताना चाहती हूं की कुछ हफ्ते पहले जैसे ही मैं एक फ्लाइट से बाहर निकली, मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही हूं। बीते कुछ हफ्तों में हिम्मत जुटाने के बाद अब मैं अपने दोस्तों के आगे चुप्पी तोड़ना चाहती हूं। जो बार बार पूछ रहे हैं कि मैं कहां गायब हूं।”

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उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें वायरल अटैक के कारण रेयर सेंसरी हेयरिंग लॉस हुआ है। आगे लिखा, “इस अचानक, बड़े झटके ने मुझे पूरी तरह से अनजान बना दिया है। मैं इसके साथ समझौता करने का प्रयास कर रही हूं, कृपया मुझे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें।” उन्होंने अपने फैंस और साथ काम करने वालों से अपील की है कि बहुत तेज म्यूजिक और हेडफोन का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह जल्द ठीक होकर वापस आएंगी।” इसके बारे में अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें…