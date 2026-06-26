पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद मशहूर गायिका अलका याग्निक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह व्हीलचेयर पर नजर आईं। वीडियो सामने आते ही फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने लगे। अब अलका याग्निक ने फैंस को बताया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं।

अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि उन्हें लोगों का प्यार, चिंता और शुभकामनाएं मिलीं, जिसके लिए वह बेहद आभारी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो देखकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है और रिकवरी लगातार हो रही है।

थकान की वजह से लिया व्हीलचेयर का सहारा

अलका यागनिक ने बताया कि पद्म भूषण सम्मान समारोह से जुड़ी औपचारिकताओं में पूरा दिन व्यस्त रहने के कारण वह काफी थक गई थीं। इसी वजह से राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते समय उन्होंने व्हीलचेयर की मदद ली। उन्होंने कहा कि यह किसी नई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से नहीं था, बल्कि सिर्फ अत्यधिक थकान के कारण लिया गया फैसला था।

अलका ने अपने संदेश में लिखा कि वह अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हैं और फैंस की दुआएं उन्हें लगातार हिम्मत देती हैं।

पद्म भूषण को बताया भावुक पल

सम्मान मिलने के बाद अलका याग्निक ने इसे अपने जीवन का बेहद खास और भावुक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन करोड़ों श्रोताओं का भी है जिन्होंने दशकों तक उनके गीतों को प्यार दिया और हर मुश्किल समय में उनका साथ निभाया।

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उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके संगीत सफर की उपलब्धि के साथ-साथ उम्मीद, हौसले और प्यार की ताकत का भी प्रतीक है। उन्होंने फैंस से अपील की कि उनकी सेहत को लेकर चिंता करने के बजाय इस खुशी के मौके का जश्न मनाएं।

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दो साल से दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं अलका याग्निक

बता दें कि अलका याग्निक ने पिछले साल खुलासा किया था कि वह सेंसरिन्यूरल हियरिंग लॉस नाम की दुर्लभ सुनने की बीमारी से जूझ रही हैं। एक वायरल संक्रमण के बाद उन्हें यह समस्या हुई, जिसके कारण उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी और इलाज पर ध्यान दे रही थीं। हालांकि अब उन्होंने बताया है कि उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है।

अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ था। संगीत से उनका रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के लिए गाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने चार दशक से भी लंबे शानदार करियर में 20,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए और हिंदी समेत 25 से ज्यादा भाषाओं में अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरा। अपनी बेहतरीन गायकी के दम पर अलका भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय पार्श्व गायिकाओं में गिनी जाती हैं। उनसे जुड़ी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…