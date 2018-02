बनेगा ‘हम आपके हैं कौन’ का रीमेक? सलमान-माधुरी के रोल में नजर आ सकते हैं वरुण-आलिया

साल 1994 में रिलीज हुई सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। खबरों की मानें तो कहा जा रहा है कि सूरज बड़जात्या फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ का सीक्वल बना सकते हैं। हाल ही में राजश्री प्रोडक्शन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के सीक्वल को लेकर एक पोल कराया है। निर्माताओं ने पोल में सवाल किया है कि क्या फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ का सीक्वल देखना चाहते हैं। पोल में लीड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री आलिया भट्ट के नाम दिए गए हैं। इसके साथ ही निर्माताओं ने अन्य का एक विकल्प दिया है। पोल में अबतक 2 हजार से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं। हालांकि फिल्म के निर्माताओं की ओर से फिल्म की सीक्वल और स्टार कास्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

राजश्री प्रोडक्शन के पोल के बाद कहा जा रहा है कि फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ के सीक्वेल में अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता वरुण धवन लीड रोल में नजर आ सकते हैं। फिल्म हम आपके हैं कौन में सलमान खान (प्रेम) और माधुरी दीक्षित (निशा) के किरदार में नजर आ चुकी हैं। फिल्म में ‘भाभी’ का रोल अदा कर चुकी अभिनेत्री रेणुका शहाणे से सवाल किया गया था कि फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ का सीक्वल बनता है तो वह फिल्म में लीड रोल में किसे देखना चाहती हैं।

Who would you like to see in #HumAapkeHainKoun remake?

— Rajshri (@rajshri) February 7, 2018