12 साल की उम्र से डिप्रेशन से जूझ रही है आलिया भट्ट की बहन, अभिनेत्री ने किया इमोश्नल ट्ववीट

आलिया भट्ट आज बॉलीवुड में एक स्टार के तौर पर स्थापित हो चुकी हैं। उनकी हालिया फिल्म राजी भी सुपरहिट साबित हुई और आने वाली फिल्म ब्रहास्त्र से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उनकी लव लाइफ भी शानदार चल रही हैं और हाल ही में वे अपने सबसे बड़े क्रश रणबीर को डेट कर रही हैं। लेकिन आज बात आलिया और उनकी शानदार ज़िंदगी के बारे में नहीं बल्कि उनकी बहन शाहीन की हो रही है, जिनकी जिंदगी का काफी वक्त डिप्रेशन में गुजरा है।

हाल ही में दो हाई प्रोफाइल सुसाइड्स (शेफ एंथनी बुरडैन और डिज़ाइनर केट स्पेड) के बाद शाहीन ने एक बार फिर सुसाइड्स और डिप्रेशन को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने एक पत्रिका के लिए लेख लिखा जिसे आलिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने इन सेलेब्स की मौत की खबर सुनी तो शाहीन ने रोना शुरू कर दिया लेकिन वो सिर्फ केट और एंटनी के लिए नहीं रो रही थी बल्कि वो अपने आप के लिए भी रो रही थी क्योंकि कुछ सालों पहले उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को खत्म करने की कोशिश की थी।

Shaheen you are brilliant! My sister has battled and lived with depression since she was 12. She speaks her heart out and without any hesitation addresses the giant elephant in the room – Mental health and the LACK of our understanding & acceptance! https://t.co/ih0PmzujYl

