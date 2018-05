Raazi Box Office Collection 14: 100 करोड़ क्लब की राह में आलिया की ‘राजी’, नहीं थम रही कमाई की रफ्तार

Raazi Box Office Collection: आलिया भट्ट की फिल्म ‘राजी’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। दर्शकों की ओर से आलिया की ‘राजी’ को प्यार मिल रहा है। यही कारण है कि फिल्म 100 करोड़ के क्लब में जल्द ही एंट्री मार सकती है। दर्शकों को आलिया की एक्टिंग और जासूसी अदा भा रहा रही है और लोग सिनेमाघरों की ओर रुख्र कर रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की जर्नी को शानदार बताया है और उम्मीद जताई है कि फिल्म तीसरे हफ्ते में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। इसके साथ ही कहा है कि वीकडेज में भी फिल्म ने अच्छी कमाई की है जिससे साफ पता चलता है कि फिल्म में जान अभी बाकी है।

तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म ने दूसरे वीक के पहले शुक्रवार को 4 करोड़ 75 लाख रुपए, शनिवार को 7 करोड़ 54 लाख रुपए, रविवार को 9 करोड़ 45 लाख रुपए, सोमवार को 3 करोड़ 70 लाख रुपए, मंगलवार को 3 करोड़ 30 लाख रुपए, बुधवार को 3 करोड़ 15 लाख रुपए, गुरुवार को 3 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 91 करोड़ 63 लाख रुपए हो गया है।

#Raazi will start its momentous journey to cr Club from Week 3… The SOLID TRENDING on weekdays proves it has stamina to score, till #Race3 arrives… [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.54 cr, Sun 9.45 cr, Mon 3.70 cr, Tue 3.30 cr, Wed 3.15 cr. Total: ₹ 88.48 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 24, 2018