एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने न सिर्फ अपने पति रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण पार्ट 1’ का रिव्यू किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें भी शेयर की हैं। इन तस्वीरों में रणबीर कपूर के साथ उनकी नन्ही बेटी राहा फिल्म ‘रामायण’ के सेट पर नजर आ रही हैं।

राहा अपने पापा करीब खड़ी होकर उन्हें गले लगाती दिख रही हैं। इस दौरान रणबीर कपूर वनवास के दौरान भगवान राम के रूप में नजर आ रहे हैं।

आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर ‘रामायण’ की तारीफ करते हुए लिखा, ‘तुमने इस फिल्म में अपना सब कुछ झोंक दिया और फिर भी ऐसा लगा जैसे तुम्हारे अंदर का हर एहसास उसके लिए अब भी बाकी था। रणबीर, तुम पर और उन सभी लोगों पर बेहद गर्व है, जिन्होंने इस खूबसूरत एक्सपीरियंस को पर्दे पर जीवंत करने के लिए अपना दिल और पूरी रूह लगा दी। कुछ कहानियाँ हम सब से कहीं बड़ी होती हैं और रामायण उन्हीं में से एक है। ‘

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अनुपम खेर, अल्लू अर्जुन, करण जौहर समेत कई सेलेब्स ने फिल्म रामायण की तारीफ की। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी रामायण फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा का स्तर काफी ऊंचा कर दिया है।

उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने इस फिल्म को भारतीय संस्कृति की एक खास पेशकश बताया।

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फिल्म दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है और भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसका असर इसकी प्री-रिलीज कमाई पर साफ नजर आ रहा है।

उम्मीद है कि फिल्म 160 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग करेगी। फिल्म के बारे में क्रिटिक्स से लेकर फैंस तक, ज्यादातर लोग अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं। फिल्म को मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं।