आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने साल 2022 में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक दूसरे से शादी की थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आलिया के एक बयान से उनके रिश्ते को लेकर रणबीर पर कई सवाल उठे। लोगों ने उन्हें टॉक्सिक हस्बैंड का टैग तक दिया। अब आलिया ने अपने रिश्ते को लेकर लगाई जाने वाली अटकलों पर जवाब दिया है।

शादी को लेकर लगातार हो रही अटकलों पर आलिया ने दिया जवाब

टाइम मैगजीन की टाइम100 नेक्स्ट इंडिया लिस्ट के लिए बातचीत के दौरान आलिया ने कहा, “मैं हमेशा महिलाओं को अपनी सोच और अपने दिल की बात समझने की सलाह देती हूं। ऐसे में मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाना, जो इस काल्पनिक स्थिति को सहन कर रही है, अपमानजनक है।”

आलिया ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि उनके रिश्ते को लेकर ऐसी बातें इसलिए होती हैं, क्योंकि उनका रिश्ता शादी की पारंपरिक सोच के मुताबिक नहीं है।

आलिया ने रणबीर संग अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, “किसी भी रिश्ते की बुनियाद यह होती है कि आप बिना कोई कोशिश किए खुद को समझा हुआ महसूस करें और बिना कुछ कहे आपकी बात सुनी जाए। रणबीर मेरे लिए ऐसे ही हैं और हमारी हकीकत भी यही है।”

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क्यों रणबीर और आलिया के रिश्ते पर उठने लगे सवाल?

साल 2023 में आलिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह कभी बहस के दौरान अपनी आवाज ऊंची करती हैं, तो रणबीर को यह पसंद नहीं आता। उन्होंने कहा था कि वह अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके पति का मानना है कि गुस्से के समय भी इंसान को दयालु रहना चाहिए।

इसके अलावा वोग इंडिया के एक वीडियो शूट के दौरान में आलिया ने कहा था कि जब वो लिप्स्टिक लगाती हैं तो रणबीर उन्हें उसे साफ करने को कहते हैं। उन्हें उनके नेचुरल लिप्स ज्यादा पसंद हैं। इसके लिए लोगों ने रणबीर को टॉक्सिक कहा था। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए थे कि क्या वह रणबीर को खुश रखने के लिए अपने व्यवहार में लगातार बदलाव करती हैं। अब अभिनेत्री ने इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि उनके रिश्ते की सच्चाई वही है, जिसे वह और रणबीर जानते हैं।