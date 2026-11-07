आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी बेटी राहा कपूर का चौथा जन्मदिन परिवार के साथ बेहद खास और प्राइवेट अंदाज में सेलिब्रेट किया। इस मौके पर घर को रंग-बिरंगी सजावट से सजाया गया था। आलिया ने सोशल मीडिया पर बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें इस खास दिन की झलक देखने को मिली।

तस्वीरों में राहा के लिए बनाया गया नीले रंग के थीम वाले खूबसूरत केक और रंगों से खेलती उनकी मस्ती भरी झलक ने सबका ध्यान खींचा। पूरा सेलिब्रेशन काफी सादगी भरा और खुशियों से भरा नजर आया। हालांकि, हमेशा की तरह आलिया और रणबीर ने तस्वीरों में राहा का चेहरा नहीं दिखाया और उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा।

7 नवंबर को आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खास तस्वीरें शेयर कीं। इससे एक दिन पहले उन्होंने रणबीर के साथ फिल्म ‘रामायण’ के सेट से राहा की तस्वीरें पोस्ट की थीं। राहा के चौथे जन्मदिन की सजावट बेहद खूबसूरत और पुराने जमाने के अंदाज में की गई थी।

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इस खास सजावट में पेस्टल ब्लू रंग की एक कैंपर वैन थी, जिसे रंग-बिरंगे गुब्बारों और खूबसूरत बंटिंग से सजाया गया था। वैन के ऊपर लगे एक साइनबोर्ड पर शब्दों में ‘Raha’s 4th Birthday’ लिखा हुआ था।

एक्ट्रेस ने अपनी और रणबीर की भी तस्वीरें साथ में शेयर कीं जिनमें वह राहा के साथ केक काटते दिखाई दिए। तस्वीरों में राहा के जन्मदिन के लिए शामिल कुछ खास गतिविधियों की झलक भी देखने को मिली।

एक तस्वीर में राहा लकड़ी की मेज पर फूलों वाले कुशन पर बैठकर पीले रंग के क्रेयॉन से रेन-बो में रंग भरती नजर आईं। हालांकि, इस दौरान उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया।

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हाल ही में आलिया ने रणबीर के साथ राहा कपूर के कुछ फोटोज फैंस के साथ शेयर करते हुए फिल्म रामायण का रिव्यू किया था। उन्होंने फिल्म को एक शानदार एक्सपीरियंस बताया था। उनके पूरे रिव्यू को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…