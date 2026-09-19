गणेश चतुर्थी का त्योहार बॉलीवुड सितारों के लिए भी बेहद खास रहा। इस बार कई सेलिब्रिटीज गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का गणेश उत्सव। कपल का ये पहला गणेश महोत्सव था।

हाल ही में कपल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों अपनी बेटी राहा और रणबीर की मां नीतू कपूर के साथ नजर आए। दरअसल, परिवार अपने नए घर कृष्णा राज बंगले में गणपति विसर्जन के लिए बाहर निकला था।

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इस दौरान खास बात यह रही कि पहली बार आलिया और रणबीर ने अपने नए बंगले के दरवाजे पैपराजी के लिए खोले। उनके घर की झलक और परिवार की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा।

आलिया और रणबीर के अलावा भी कई बॉलीवुड सितारों ने गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई। इन सेलिब्रिटीज के गणपति सेलिब्रेशन के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

पूरे परिवार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर पारंपरिक कपड़ों में नजर आए। रणबीर कपूर ने ऑरेंज कुर्ते के साथ सफेद पायजामा पहना था, वहीं आलिया भट्ट पिंक कुर्ते और ग्रीन पैंट में खूबसूरत लगीं। नन्ही राहा ने सॉफ्ट पिंक लहंगे में सभी का ध्यान खींचा। इस दौरान नीतू कपूर प्रिंटेड ब्लू को-ऑर्ड सेट में नजर आईं।

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आलिया ने राहा को गोद में उठाया हुआ था, रणबीर ने बप्पा को गोद में उठाया हुए थे और नीतू कपूर के हाथों में पूजा की थाली ली हुई थी। रणबीर ने पूजा के बाद पैपराजी में मिठाईयां भी बांटी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने दिवाली 2025 के दौरान अपने नए घर ‘कृष्णा राज’ में कदम रखा। शादी के बाद से ही इस बंगले का निर्माण चल रहा था। अब इसी घर में दोनों ने पहली बार गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया, जो उनके लिए और उनके फैंस के लिए एक खास पल रहा।