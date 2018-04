‘राजी’ का ट्रेलर रिलीज, पाकिस्तान में जासूसी करते हुए नजर आईं आलिया भट्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म ‘राजी’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। धर्मा प्रोडक्शन और जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बनीं फिल्म ‘राजी’ में आलिया जबरदस्त अभिनय करते हुए नजर आ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर के साथ ही फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया गया है। फिल्म के ट्रेलर में आलिया भट्ट पाकिस्तान में रहकर अपने देश के लिए जासूसी करते हुए नजर आ रही हैं। फिल्म में आलिया सहमत नाम की एक कश्मीरी लड़की के किरदार में नजर आएंगी। जो देखने में सीधी लगती है लेकिन बड़ी ही शातिर तरह से देश के लिए जासूसी का काम करती है।

फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत भारत-पाक के तनाव से होती है। सहमत के पिता उसकी शादी एक पाकिस्तानी अफसर( विक्की कौशल) से शादी करा देते हैं ताकि वह पाकिस्तान में रहकर देश के लिए जासूसी कर सके। भारत से पाकिस्तान की बहू बनकर गई आलिया वहां पर बड़ी ही होशियारी और शातिर तरीके से जासूसी करते हुए नजर आ रही हैं। सोमवार को फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया था। आलिया फिल्म के टीजर में बुर्के में उसपार की खबर लेते हुए नजर आ रही थी। टीजर के अंत में आलिया कहती हैं, हां मैं राजी हूं।

