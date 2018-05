Raazi Movie Collection day 7: आलिया की ‘राजी’ ने 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानिए टोटल कलेक्शन

आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म ‘राजी’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म को दर्शकों की ओर से मिल रहे प्यार के कारण ही फिल्म 50 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म के आंकड़ों को ट्रेड एनासलिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साझा किया है। तरण ने ट्वीट में बताया है कि फिल्म की कमाई का आंकड़ा जल्द गिरने वाला नहीं है। फिल्म बिना किसी रुकावट के बॉक्स ऑफिस पर कमाई करेगी। तरण के एक पिछले ट्वीट की मानें तो फिल्म अपने पहले हफ्ते में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है।

तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म ने शुक्रवार को 7 करोड़ 53 लाख रुपए, शनिवार को फिल्म ने 11 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया। रविवार को फिल्म 14 करोड़ 11 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही। सोमवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने 6 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया। मंगलवार को फिल्म ने 6 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की। बुधवार को फिल्म ने 5 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया। गुरुवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 5.35 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म का अबतक का भारत में कुल कलेक्शन 56.59 करोड़ रुपए हो गया है।

फिल्म में आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड भूमिका में नजर आ रहे हैं। आलिया और विक्की ने पति-पत्नी का रोल अदा किया है। फिल्म में आलिया की रियल लाइफ मां सोनी राजदान ने भी स्क्रीन शेयर की है। फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार हैं। राजी में यदि आलिया और विक्की के अभिनय की बात करें तो आलिया और विक्की ने शानदार एक्टिंग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में आलिया और सोनी राजदान ने विदाई वाला सीन बिना ग्लिसरीन के ही शूट किया है। इसके पहले मेघना ‘तलवार’, ‘दस कहानियां’, ‘फिलहाल’ और ‘जस्ट मैरिड’ जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट कर चुकी हैं।

#Raazi is UNSTOPPABLE… Crosses ₹ 50 cr mark… Have a look at the trending on weekdays – the biz is not going to slow down soon… Fri 7.53 cr, Sat 11.30 cr, Sun 14.11 cr, Mon 6.30 cr, Tue 6.10 cr, Wed 5.90 cr. Total: ₹ 51.24 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 17, 2018