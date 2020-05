बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जानी जातीं हैं। वे तमाम समसामयिक मसलों पर खुलकर अपनी राय रखती रहती हैं। हाल ही में मुंबई के जुहू में सीआरपीएफ जवानों द्वारा लोगों की कार को जब्त करने की खबर सामने आई। इस बात पर एक्ट्रेस सोनी राजदान ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया, ‘जुहू में हो क्या रहा है… मुंबई पुलिस, लोगों की कार सीआरपीएफ द्वारा जब्त की जा रही है और वे ग्रोसरी के भारी-भरकम सामानों के साथ अपने घरों तक पैदल जा रहे हैं। क्या यह कार में रहने से ज्यादा खतरनाक नहीं है। आप लोग हमसे क्या ये उम्मीद करते हैं कि हम रोजाना की जरूरतों का सामान न खरीदें। इस तरह लॉकडाउन में अमानवीय व्यवाहर हो रहा है।’

What is going on in Juhu today @MumbaiPolice Peoples cars are being impounded by CRPF and they are having to walk home with heavy groceries isn’t that more dangerous than being in a car. Also do you expect us not to buy our daily needs. This lockdown getting inhuman

— Soni Razdan (@Soni_Razdan) May 20, 2020