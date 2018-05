Raazi Box Office Collection 13: आलिया की ‘राजी’ की नहीं धीमी हो रही कमाई की रफ्तार, जानिए कुल बिजनेस

Raazi Box Office Collection: बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की फिल्म ‘राजी’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता चल रहा है। फिल्म दूसरे वीक में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार सकती है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिल्म के आंकड़ो को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। तरण ने ट्वीट में बताया है कि फिल्म की कमाई धीमी नहीं पड़ रही है और अगला टारगेट 100 करोड़ रुपए ही है।

फिल्म के कलेक्शन की बात करें को फिल्म ने दूसरे वीक के पहले शुक्रवार को 4 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की, वहीं फिल्म ने शनिवार को 7 करोड़ 54 लाख रुपए की कलेक्शन किया। रविवार को फिल्म का बिजनेस थोड़ा बढ़ा और ‘राजी’ ने 9 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की। सोमवार को फिल्म ने 3 करोड़ 70 लाख का आंकड़ा छुआ तो राजी मंगलवार को 3 करोड़ 30 लाख की कमाई करने में सफल रही। इस हिसाब से फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने भारत में अबतक 85 करोड़ 33 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है।

#Raazi refuses to slow down… Next target: ₹ 100 cr… [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.54 cr, Sun 9.45 cr, Mon 3.70 cr, Tue 3.30 cr. Total: ₹ 85.33 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) May 23, 2018

फिल्म में आलिया के साथ अभिनेता विक्की कौशल भी हैं। आलिया और विक्की ने फिल्म में शानदार अभिनय किया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो ‘राजी’ में आलिया सहमत नाम की लड़की के रोल में नजर आ रही हैं, वहीं विक्की ने एक पाकिस्तानी सेना अफसर का रोल अदा किया है। सहमत के पिता उसकी शादी पाक के अधिकारी यानी की विक्की के साथ कर देते हैं, जिसके बाद आलिया पाकिस्तान में अपने मुल्क के लिए जासूसी करते हुए नजर आती हैं। सहमत बेहद ही सीधी साधी लड़की है हालांकि जासूसी वह बड़ी शातिर तरीके से करती हैं। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है।

